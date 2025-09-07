Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu mu Erdoğan mı? Yeni anket ne diyor? /07 Eylül 2025 09:26

İmamoğlu mu Erdoğan mı? Yeni anket ne diyor?

Özdemir Araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin son anketinin sonuçlarını yayımladı. İki isim arasındaki fark dikkatleri çekti.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük farkla geride bırakırken sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin oranı da dikkat çekti.

Özdemir Araştırma’nın 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında 31 il, 26 bölgede yaptığı Türkiye Gündem Araştırması’nda, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu’nun yarışması durumunda seçmen tercihleri ölçüldü.

REKOR FARK
Sonuçlara göre, İmamoğlu yüzde 45,1 ile ilk sırada yer alırken, Erdoğan yüzde 37,5’te kaldı. Seçmenlerin yüzde 14,4’ü “oy kullanmam” derken, yüzde 3’lük bir kesim ise tercih belirtmedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu mu Erdoğan mı? Yeni anket ne diyor? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:27:31