İmamoğlu mu Yavaş mı: Özel'den dikkat çeken aday açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.







Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim için yaptığı çağrıyı yineledi, "CHP'nin adayını" anlattı.





CHP lideri, "CHP'nin adayı aslan gibi bir Cumhuriyet Halk Partili. Peki AK Parti'nin adayı kim?" diye sordu.





'EKREM VE MANSUR BAŞKANIMIZLA ÖVÜNÇ DUYUYORUZ AMA...'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayına yönelik tartışmalara ilişkin olarak, "Biz Ekrem Başkanımızla, Mansur Başkanımızla övünç duyuyoruz ama ikisinin de ortak ifadesi de şu: Bu biz tuzak, bizi erkenden aday tartışmasına çekmek, Türkiye'nin gündemini örtmek, kendi içlerindeki çatlakları ve çaresizlikleri gizlemek istiyorlar. Bizim bir aday sorunumuz yok" değerlendirmesini yaptı.





ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Özel, "Sayın Erdoğan seneye kasımda erken seçime varım demiyorsa ondan sonra bir daha erken seçim yapamayacak demektir. YSK'nın kararına göre bile ikinci dönemi ve bu dönemde 360 kişi oy vermeyecekse seçim öne alınamayacak ve aday olamayacak demektir. Madem ki erken seçimden kaçıyor adaya ihtiyacı var demektir" dedi.







