İmamoğlu muhalefet turuna çıkıyor

Kamuoyuna daha çok "iade-i ziyaret, nezaket ziyareti" olarak açıklanan bu görüşmelerin CHP'nin adayı olmaya hazırlanan Ekrem İmamoğlu'na destek arayışı olduğu belirtiliyor.



CHP Genel Merkezi'nde yarın adaylık kararıyla ilgili açıklama yapması beklenen İmamoğlu'nun da önseçimden sonra muhalefet partilerini ziyaret etmeyi planladığı öğrenildi. CHP'de 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayının belirleneceği önseçime dönük hazırlıklar sürerken, tek aday olarak önseçime girecek İmamoğlu ve ekibi de kampanya sürecine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. İmamoğlu, yarın CHP Genel Merkez'inde düzenlenecek etkinlikle partililere hitap edecek ve adaylığının gerekçelerini açıklayacak.



Muhalefetle diyalog arayışı: Özel nabız yokluyor



CHP yönetimi ise İmamoğlu'na ve partiye yönelik soruşturma ve davaların yanı sıra, seçimlerde İmamoğlu'na destek için başta eski ittifak ortakları olmak üzere muhalefetle diyaloğu güçlendirmenin yollarını arıyor. Bu kapsamda CHP Lideri Özgür Özel, şubat ayı içinde Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve son olarak da hafta başında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrasında hem Çağlayan adliyesine giderek hem de açıklamalarıyla destek vermişti. Özel bugün de Emek Partisi'ni ziyaret edecek. Özel'in eski ittifak ortaklarıyla "buzları eritme" girişimi olarak da yorumlanan ziyaretleri, "nezaket ziyareti" veya "iade-i ziyaret" kapsamında gerçekleşiyor.



Görüşmelerde Özel, muhalefet partilerinin eleştirilerine neden olan cumhurbaşkanı adayını erken açıklama, önseçim kararının gerekçelerini muhalefet liderlerine iletti. Özel'in ayrıca, aday göstermeye hazırlandıkları İmamoğlu'na hem hakkındaki yargısal süreçler hem de adaylık noktasında destek için nabız yokladığı belirtildi.



'Milletin adayı olmak istiyor'



CHP kurmaylarının verdiği bilgiye göre, önseçimin ardından İmamoğlu da muhalefet partisi liderlerini ziyaret edecek. BBC Türkçe'ye konuşan bir CHP yöneticisi, aday konusunda, parti içi konsolidasyon kadar, muhalefetin ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, şu görüşleri dile getirdi: "Demokrasi güçlerini bir arada tutmak da bizim görevimiz. Önseçim süreci bittikten sonra İmamoğlu da bu turları yapacak. Sadece CHP'nin değil, milletin adayı olmaya çalışıyor. Çünkü bu CHP meselesi değil, memleket meselesi. O nedenle bütün muhalefeti bir arada tutmaya, birlikte davranmaya davet ediyoruz. Genel başkanın ziyaretleri de bu amaca yönelik."



CHP'nin aday belirlemek için yapacağı önseçimin de engellenmek istendiğini belirten parti yöneticilerine göre bu baskılar seçmende ters etki yaratıyor. İmamoğlu'nun oy oranının son 3 ayda yükseldiği ve hatta ilk turda seçimi kazanacak orana ulaştığını iddia eden parti kurmayları, "İstedikleri kadar engellemeye çalışsınlar, önseçimi her koşulda yapacağız ve İmamoğlu'nu adaylaştıracağız" görüşünü dile getirdiler. CHP kaynakları, Özel'in başta İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu olmak üzere muhalefet partileri ile ziyaretlerden olumlu izlenimlerle döndüğünü de ifade ettiler.



Muhalefet partileri CHP'ye hangi eleştirileri yöneltti?



Özel'in ziyaret ettiği eski ittifak ortağı muhalefet partilerinin büyük bölümü aday açıklanmasını erken buluyor. Bazı muhalefet partileri ise önseçim kararıyla Mansur Yavaş'ın adaylık yarışından dışlandığını ve bunun da yanlış olduğunu savunuyorlar. Kulislere yansıyan bilgilere göre, kayyum ve diğer hukuk dışı uygulamalara karşı birlikte hareket edilmesi konusunda uzlaşmaya varılsa da, CHP adayını destekleme konusunda hiçbir parti şimdiden kendilerini bağlayacak bir söz vermedi.



İYİ Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre CHP'nin geçen hafta randevu talep ettiği Müsavat Dervişoğlu, görüşmenin kapsamının "erken seçim ve adaylık tartışmalarıyla sınırlı kalmaması" için program, Özel'e "iade-i ziyaret" olarak planlandı. Edinilen bilgiye göre bu görüşmede Özel, Türkiye'nin ağır ekonomik koşulları nedeniyle erken seçim koşullarının oluştuğunu, bu nedenle de harekete geçip adaylarını erken belirleme kararı aldıklarını ve önseçim takvimi hakkında bilgi verdi. Dervişoğlu ise iktidarın erken seçime yanaşmayacağını ve bu nedenle şimdiden CHP'nin aday belirlemesinin doğru bulmadığını iletti. Erdoğan'ın anayasaya göre yeniden aday olamayacağına dikkat çeken Dervişoğlu, "Erken seçim Erdoğan'ın işine gelir, ona yeniden adaylık yolunu açmış oluyorsunuz" mesajını verdi. İki genel başkanın, gerek hukuk dışı uygulamalar ve ilerleyen süreçte de iktidarı değiştirme konusunda muhalefetin birlikte hareket etmesi konusunda görüş birliğine vardığı ifade edildi.



'CHP içinde önce homojen bir yapıya kavuşmalı'



DEVA Partisi de CHP'nin adayını erken belirlediği görüşünde. BBC Türkçe'ye konuşan parti kaynakları, Özel'in ziyaretinde, hakkındaki soruşturmalar nedeniyle erken adaylık açıklamasının İmamoğlu'na "koruma zırhı" sağlamaya dönük bir hamle olduğu izlenimi edindiklerini belirttiler. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde partisinin cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı. Muhalefetin birlikte hareket etmesi konusunda bir görüş ayrılığı olmadığını belirten bir parti yöneticisi, "Bizim adayımız belli. İlk turda herkes kendi adayıyla yarışır, ikinci tura hangi muhalefet adayı kalırsa, o aday desteklenir. Bunda bir sıkıntı olmaz" görüşünü dile getirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aday olmak istediğine dikkat çeken parti yöneticileri, Babacan'ın görüşmede, "CHP önce kendi içinde homojen bir yapıya kavuşmalı ve süreç biraz daha netleşmeli" mesajını ilettiğini aktardılar.



Transfer sitemi



2023 seçimlerinden dağılan muhalefet bloğunda bir başka rahatsızlık konusu ise CHP'nin, muhalefetten milletvekili transferleri. Gerek Dervişoğlu, gerekse DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan görüşmelerde bu rahatsızlıklarını ilettiği öğrenildi. CHP yönetimi, muhalefetten milletvekili transferi için özel bir çaba harcamadıklarını, gelmek isteyenlere kapılarını açtıklarını savunuyor. Ancak CHP'nin yeni başlayan diyalog sürecini ve bu konudaki gelen eleştirileri de dikkate alarak, bu konuda "frene basacağı" kulislerde dile getiriliyor.