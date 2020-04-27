İmamoğlu’na limon kumpasıyla ilgili gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na yönelik kumpas görüntüleri ile ilgili açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi Mersin'in Erdemli ilçesinde adliyeye çıkarıldı.







Söz konusu görüntülerin sosyal medya ve daha sonra da basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından İBB Başkanı İmamoğlu ile AKP Mersin İl Başkanı Cesim Ercik'in şikayeti üzerine Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.





Güvenlik ve İstihbarat Şubesi'nin birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında çiftçi rolündeki Ömer Tuncel'in görüntüsünü çekip nasıl konuşacağını ve ‘Yandaş” vurgusu yapması konusunda yönlendirmede bulunan Mahmut Dölek ile olayla ilgisi olduğu iddiasıyla, Demokrat Parti (DP) eski İlçe Başkanı Emrah Toraman aynı günün gecesinde, Kumkuyu eski Belediye Başkanı Ömer Sezer ise Pazar akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.





KELEPÇELİ GETİRİLDİLER





Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamaları tamamlanan 4 kişi, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlamasıyla Erdemli Adliyesi'ne çıkarıldı.





KUMPAS NASIL KURULDU?





İddiaya göre kumpas şöyle kuruldu. Ömer Tuncel ailesine ait limon bahçesine Mahmut Dölek ile birlikte gitti. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Mahmut Dölek, kamerası ile çiftçi rolüne büründürdüğü arkadaşı AKP Erdemli ilçe yöneticisi ve şu anda bir mobilya mağazasında müdürlük görevini yürüten Ömer Tuncel ile limon ağaçlarının önünde röportaj yaptı.





Bu sırada, bahçede bulunan DP'nin eski ilçe başkanı Emrah Toraman ise cep telefonu ile röportajın görüntüsünü çekti. Toraman, arkadaşı olan Mahmut Dölek'in çekimi durdurup, limon satın alınan kişiler için özellikle ‘Yandaş” vurgusunu yapması yönündeki uyarısını da içeren cep telefonu görüntüsünü daha sonra aralarındaki Whatsapp grubunda paylaştı. Oradan da sosyal medyanın da etkisiyle kısa sürede hızla yayıldı.