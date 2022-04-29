Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu’na suikast ihbarında yeni gelişme /29 Nisan 2022 16:25

İmamoğlu’na suikast ihbarında yeni gelişme

Danıştay cinayeti davası hükümlülerinden Osman Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu’na suikast yapılacağı ihbarıyla ilgili olarak verilen takipsizlik kararı, itiraz üzerine kaldırıldı.

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Danıştay davası sanıklarından Osman Yıldırım, cezaevinden bir mektup yazarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast yapılacağı ihbarında bulunmuştu. Bu ihbar üzerine İmamoğlu'nun avukatları da harekete geçerek ihbarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık, henüz saldırı gerçekleşmediği gerekçesiyle  25 Mart 2022 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti…

İmamoğlu'nun avukatları takipsizlik kararına itiraz etti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, İmamoğlu'nun itirazının kabulüne, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına ve soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine karar verdi.

“İFADE ALINMADI, EKSİK SORUŞTURMA YAPILDI”
Sözcü'nün haberine göre, kararda “Müştekinin şikayeti üzerine başlatılan hazırlık soruşturması sonucu her ne kadar ‘kasten öldürmeye teşebbüs' ve ‘tehdit' suçlarından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de; şüphelinin ifadesinin alınmadığı, şüphelinin ifadesinin alınarak sonuca göre hukuki değerlendirme yapılması gerekirken eksik soruşturma ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşılmış olup, müşteki itirazının CMK'nın 173/3 madde ve fıkrası uyarınca kabulüne dair karar vermek gerekmiştir” denildi.

“ACİLEN TEDBİR ALINMASINI BEKLİYORUZ”
İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat kararı sosyal medya hesabından duyurarak, “Keyfilik, ısrarlı hak taleplerine bir yere kadar üstün gelebilir! Biz hukuki mekanizmaları çalıştırabileceğimize inandık ve şimdi itirazımız sonucunda soruşturma kaldığı yerden devam ediyor. Bu karardan sonra, emniyetin daha önce almadığı tedbirleri acilen almasını bekliyoruz!” paylaşımında bulundu.
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