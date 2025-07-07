Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu’ndan bürokrasi ve iş dünyasına mesaj: 'Herkes konumunu belirlesin' /07 Temmuz 2025 10:22

İmamoğlu’ndan bürokrasi ve iş dünyasına mesaj: 'Herkes konumunu belirlesin'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ülkenin kaosa sürüklendiğini belirterek AKP’lilere, bürokratlara ve iş dünyasına seslendi. İmamoğlu, “Artık, sus, dur, bekle devri bitmiştir! Biz milletin yanında saf tuttuk. Herkes konumunu millete göre belirlesin” dedi.

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İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli X hesabından AKP’li siyasetçilere, bürokrasiye ve iş dünyasına hitaben sert bir mesaj yayımladı. Saray’daki bir avuç insanın devleti ve milleti uçuruma sürüklediğini belirten İmamoğlu, ‘‘Artık milletten ve seçimden kaçan, yenemediklerini korkakça hapse atan ve yabancı devlet başkanlarının rızasıyla iş yapan bu aklın millet tarafından ilk fırsatta gönderilmeyeceğini mi sanıyorsunuz?’’ ifadelerini kullandı.

Paylaşımına “Artık sus, dur, bekle devri bitmiştir!” sözleriyle başlayan İmamoğlu’nun mesajı şöyle:

‘‘AK Partili siyasetçilere, vesayet altına alınmış bürokrasiye ve iş dünyasına sesleniyorum:

Devletin ve milletin içine düşürüldüğü tahakküm, kaos, kutuplaşma ve kriz siyasetinden yorulmadınız mı?

Hala ne olduğunun farkında değil misiniz? Külliyedeki bir avuç insanın devletimizi ve milletimizi hangi uçuruma sürüklediğinin farkında değil misiniz?

Ülkemizin dört bir yanı çatışmalarla doluyken ve Ortadoğu’daki gelişmeler vatanımızı tehdit ederken, milletimizi ve iç cepheyi kaosa, krize ve istikrarsızlığa sürükleyenlerden yorulmadınız mı?

Ve en önemlisi, yüce milletimizin bu ihtirasa ve korkaklığa “eyvallah” demeyeceğinin, bu muhterislerin nasıl kaybedeceğinin farkında değil misiniz?

Artık milletten ve seçimden kaçan, yenemediklerini korkakça hapse atan ve yabancı devlet başkanlarının rızasıyla iş yapan bu aklın millet tarafından ilk fırsatta gönderilmeyeceğini mi sanıyorsunuz?

Bu mesele devletin ve milletin varlık-yokluk meselesidir.

Bu mesele bir “Beka” meselesidir. Bu toprakların rotasını kapı arkası hesaplar değil, aziz milletimizin feraseti belirler.

Biz milletin yanında saf tuttuk. Herkes konumunu millete göre belirlesin. Milletin vicdanı elbet herkesi yargılayacaktır.’’
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