İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İzmit Belediyesi, KİPTAŞ eliyle “Afet Odaklı Sosyal Konut” üretmek için harekete geçti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projenin gerçekleştirileceği Arızlı Mahallesi'nde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile bir araya geldi.







İmamoğlu, Kaplan ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt birlikte projenin temelinin atılacağı araziyi gezdikten sonra İzmit Belediyesi'ne geçti. Meclis Salonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kanal İstanbul projesinde sona gelindi. Uluslararası ihaleye çıkacağız” açıklaması soruldu.





“PROJE OLARAK SONUNUN GELMESİNİ İSTİYORUZ”





İmamoğlu, yanıtında şu ifadeleri kullandı:





* Açıklamayı yolda okudum. Çok net ifade edeyim ki; ‘son' tanımı doğru. Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir. Çünkü, yapılmayacaktır.





* Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir, dünyanın itibarlı finans kuruluşlarının, itibarlı yapı firmalarının nezdinde de sonu gelmiş bir projedir.





* Biz, onun proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz. Niçin? Çünkü; İstanbul'un sonu gelmesin diye, İstanbul'un geleceği kurtulsun diye. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecek.





DEPREME DİKKAT ÇEKTİ





İmamoğlu, proje ile ilgili yaptığı açıklamada da deprem sorununa değindi. Depremin hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin öncelikli sorunu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:





* Özellikle burada, deprem adına atılacak her adımda, kentsel dönüşümden bu tarz sosyal konut üretimine varıncaya kadar ve başka konularda da her zaman iyi iletişimde olmak zorunluluğumuz var. Bunu geliştireceğiz.





* Ve inşallah hem İzmit'i hem İstanbul'u ve yakın coğrafyayı, depremden en az etkilenecek sağlam bir yapıya büründürmenin adımlarını hep birlikte atacağız. Bu konuda bakanlıkla da diyaloglarımız sürüyor.





* Bu, gerçekten siyaset üstü bir mesele; milli bir mesele. Ben, hatta bağımsızlık sorunu gibi de büyütüyorum meseleyi, ki bu gerçekten de öyle.





“KAPIMIZ HER PARTİDEN BELEDİYEYE AÇIK”





Kapılarının her siyasi partiye ait belediyeye açık olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:





* Bizim kapımızı çalan her belediye ile iş geliştirmek, dayanışma içinde olmak hem İstanbul'umuza yakışan hem de bizim yol yürüyüşümüze yakışan bir anlayıştır. Bunu da altını çizelim.





* Hiç kimseye kapımız kilitli değil, aksine ardına kadar açıktır. Bunu da buradan duyurmuş olalım.