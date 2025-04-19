İmamoğlu’ndan halka ve milletvekillerine TRT çağrısı: Boykot edin, kınayın





“SİYASİ OPERASYONUN ARACI”





BOYKOT ÇAĞRISINI TEKRARLADI

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:





Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TRT ve Anadolu Ajansı’na tepki gösterdi.İmamoğlu, TRT-Türk kanalında kendisine yönelik bir iftiranın kelime kelime okunduğunu belirterek, “Sanırsınız TRT değil, başsavcılık haber ajansı” dedi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde televizyon kanalları arasında gezinirken denk geldiği TRT-Türk yayınında, hakkında ortaya atılan bir iftiranın detaylı biçimde okunduğunu belirterek yayında ayrıca İBB ve ABB aleyhine iftira ve yanıltıcı haberlerin yer aldığını söyledi.TRT’nin kamu kaynaklarıyla yayın yapan bir devlet kurumu olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Bu gayriahlaki tutumu izlerken, 86 milyon insanın vergileri ile ayakta duran devletimizin kanalının bir avuç insanın iktidar hırsının esiri olduklarını hatırladım” dedi.TRT’nin yayın politikasını “siyasi operasyonun aracı” olarak tanımlayan İmamoğlu, kanalın geldiği hali “sefil ve rezil” olarak niteledi.Açıklamasında yurttaşlara boykot çağrısında bulunan İmamoğlu, “Milletimizin bilhassa TRT’yi ayrıca cezalandırmasını ve izlemeyerek boykot etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. Muhalefet milletvekillerine de çağrıda bulunan İmamoğlu, TRT’nin tutumunun her ortamda teşhir edilmesini istedi.Açıklamasında yalnızca TRT’yi değil, Anadolu Ajansı’nı (AA) da hedef alan İmamoğlu, 2019 yılından bu yana ajansın da aynı “kirliliğin” bir parçası olduğunu belirtti. “TRT ve Anadolu Ajansı’nın emekçi kadrolarına kalpten sevgilerimi iletirken, siyasetin atadığı tüm yönetici kadroları kınıyorum” diyen İmamoğlu, çağrısını şöyle sonlandırdı:“Hodri meydan. İlk kez hayırlı bir iş yapın. Bir avuç insanın milletimize bedel ödettikleri bu siyasi operasyonu çok hızlı bir şekilde TRT’de canlı yayında yargılayın! Milletimizin huzurunda millete hesap verelim!”