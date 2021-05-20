Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu’ndan hayvan üreticilerine destek /20 Mayıs 2021 20:16

İmamoğlu’ndan hayvan üreticilerine destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri’de küçükbaş hayvan üreticileriyle bir araya geldi. İmamoğlu “İlk defa İstanbul’un gündeminde, İstanbul’un tarımı var. Çiftçiye fide desteği veriyoruz, oradan ürün çıkıyor. Sütümüzü bu coğrafyadan alıyoruz, sizleri destekliyoruz. Bunu büyüteceğiz; bu başlangıç” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de bir dizi incelemede bulundu. Yenilenen Müjdat Gürsu Stadı'nın açılışını gerçekleştiren İmamoğlu, daha sonra  hayvancılık yapan  köylülerle bir araya geldi. 

İmamoğlu, ilk durağı olan Çantaköy'de, bir koyunun kuzularını doğurmasına tanıklık etti. Yetiştirici köylülerle sohbet eden İmamoğlu, İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık'tan bilgi alıp, İstanbul Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kani Tunca'dan sorunları dinledi.

“MALİYETİN YÜZDE 60'I YEMDEN”

İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, Başlarda yetiştiricilere yönelik canlı hayvan desteği vermeyi düşündüklerini  fakat asıl sorunun otlak eksikliği olduğunu gördüklerini anlattı. Atalık “İstanbul'da mera, çayır, otlak sorunu var. Her taraf ya ekiliyor ya binalar kaplamış vaziyette. Birlik yönetimi arkadaşımız dedi ki; ‘Bize bir iyilik yapmak istiyorsanız, bize yem lazım'. Hayvancılık maliyetinin yüzde 60'ı yem maliyeti.  Birlikte çalışarak, hayvancılıkla uğraşan, birliğe kayıtlı 476 tane çiftçimize, toplam 1200 ton besi yemi dağıtıyoruz. Bunların peşine büyükbaş hayvanlara destek vereceğiz” dedi.
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