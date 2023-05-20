Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu’ndan ikinci tur ve Sinan Oğan açıklaması /20 Mayıs 2023 18:43

İmamoğlu’ndan ikinci tur ve Sinan Oğan açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ve ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile görüşmelere ilişkin soruları yanıtladı.

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Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Aydınlı Semt Pazarı’nı ziyaret etti. Pazar ziyareti öncesinde gazetecilerin ikinci tur ile ilgili sorularını yanıtladı.

İKİNCİ TUR MESAJI

İmamoğlu sorular üzerine “Kesinlikle seçime katılım yüksek olacak. Vatandaş ilk turun ne anlama geldiğini biliyor. İkinci turu da çok iyi idrak etmiş durumda. Ben ilk turla yarışacak seviyede katılım olacağını düşünüyorum. İnsanlarımıza bu işin iki turlu olduğunu anlatıyoruz. İkinci maça 0-0 başlıyoruz. İnşallah biz kazanacağız” dedi.

“UMUYORUM İYİ BİR UZLAŞMA OLUR”

İmamoğlu, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile ikinci tur için yapılan görüşmelere ilişkin soru üzerine de “Sayın Oğan ile Sayın Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapıyor. Zafer Partisi’yle yapıyor. Benim şahsen gündemimde değil. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir alan, saha. Umuyorum iyi bir uzlaşma olur. Zaten biz ittifakı güçlendirerek yeni bir güçlü bir demokrasi inşası başarmak istiyoruz. Umuyorum sonucu güzel olsun” yanıtını verdi.
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