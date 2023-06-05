Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na teklif iddiası: "Değişime önderlik edebilirim" /05 Haziran 2023 14:24

İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na teklif iddiası: "Değişime önderlik edebilirim"

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na dün bir araya geldiği kahvaltıda neler konuşulduğunu yazdı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeye dair kulis bilgilerini canlı yayında anlatan gazeteci İsmail Saymaz, "İmamoğlu, ‘Partimizin değişime ihtiyacı var. Ben bu değişime önderlik yapabilirim. Yerel seçimlerden önce kongreye gidilmeli’ dedi. Kılıçdaroğlu ise karşı çıktı" iddiasında bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gitti. 

Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı. Resmi sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından eleştiri oklarının bir bölümü muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı 'değişim' vurgusu çok konuşuldu.

KRİTİK GÖRÜŞME
28 Mayıs seçimlerinden bir gün sonra “değişim” açıklamaları gündemde geniş yankı uyandıran Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim gecesinden 4 gün sonra CHP Genel Merkezi’ne geldi.

Saatler süren MYK toplantısının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu görüştü. Görüşmede hem seçim sürecinin değerlendirilmesinin yapıldığı hem de CHP’nin yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Son olarak kritik görüşmeye dair ayrıntıları paylaşan gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında CHP'nin Olağan Genel Kurultayı'na ilişkin görüş ayrılığının söz konusu olduğunu söyledi.

Saymaz'ın aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerden önce CHP'de geniş çaplı bir yeniliğin olması gerektiğini savundu. 

"İMAMOĞLU 'ÖNDERLİK EDEBİLİRİM' DEDİ"
Sözcü TV'de Can Coşkun ile Haber Masası programında konuşan Saymaz şunları söyledi:  

"Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde İmamoğlu, 'Ben bu değişime önderlik yapabilirim' dedi. Ancak  İmamoğlu, değişimin yerel seçimden önce ve bir önce yapılması gerektiğini savundu. Genel başkan dahil tüm yönetim kadrolarında değişim sürecinin önünün açılmasının talep etti. Yerel seçime yeni bir CHP ile girilmesini istedi. Kılıçdaroğlu ise Büyük Kurultay'ın yerel seçimlerden sonra yapılmasını istedi."

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