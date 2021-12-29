İmamoğlu’ndan KPSS birincisine destek

"İBB’DE İŞE ALIM OLURSA MUTLAKA BAŞVURUDA BULUN"





Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) ‘iki yıldır emek verdiğini’ ifade eden bir Twitter kullanıcısı, Biyoloji branşında birinci olduğunu gösteren sınav sonucunu ve sözlü mülakkatta elendiği için tercih yapmaya hak kazanamadığını belirten belgeyi paylaştı.AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı etiketleyen Sultan Fidan adlı kullanıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“İki yıldır emek verdiğim, gecemi gündüzüme kattığım KPSS’de bölümümde 1’inci oldum. Alanımda doktora yapıyorum. Hangi kıstasa göre elediniz?”İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise söz konusu tweet’e şu yanıtı verdi:“Sevgili Sultan, senin başına gelenler binlerce gencimizin başına geliyor ve bu beni çok üzüyor. Uzmanlık alanınınla ilgili İBB’de işe alım olursa mutlaka başvuruda bulun.”