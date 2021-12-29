İmamoğlu’ndan KPSS birincisine destek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı etiketleyen Sultan Fidan adlı kullanıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“İki yıldır emek verdiğim, gecemi gündüzüme kattığım KPSS’de bölümümde 1’inci oldum. Alanımda doktora yapıyorum. Hangi kıstasa göre elediniz?”
"İBB’DE İŞE ALIM OLURSA MUTLAKA BAŞVURUDA BULUN"
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise söz konusu tweet’e şu yanıtı verdi:
“Sevgili Sultan, senin başına gelenler binlerce gencimizin başına geliyor ve bu beni çok üzüyor. Uzmanlık alanınınla ilgili İBB’de işe alım olursa mutlaka başvuruda bulun.”