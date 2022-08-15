İmamoğlu’ndan sağanak yağış uyarısı

Yağışın saat 15.00’a kadar devam edeceğini aktaran İmamoğlu, vatandaşlara, mecbur kalmadıkça araçlarıyla yola çıkmama uyarısında bulundu.







Meteoroloji ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’da düzenlediği basın toplantısında konuşan İmamoğlu, “Öğleden sonra saat 14.00-15.00’e kadar devam edecek. Mecbur kalmadıkça araçlarınızla dışarı çıkmayın. Eminönü’nden Üsküdar’a, Maltepe’den Pendik’e, diğer bölgelerimize varıncaya kadar ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Şuana kadar bir yaralanma, bir kaza gibi ihbar almadık. Su baskınlarında ise telafi edilemez bir sorunla karşılaşmadık. Gelen ihbarları ve yetkili arkadaşlardan gelen bilgileri kontrol ediyoruz.” dedi.