Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu’ndan sert mesaj: “Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkeyi dibe sürükledi” /28 Haziran 2025 21:49

İmamoğlu’ndan sert mesaj: “Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkeyi dibe sürükledi”

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Dünyada biri öksürse Türkiye zatürre oluyor." dedi

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İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Dünyada biri öksürse Türkiye zatürre oluyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan’ın ülkemizin kırılganlığını hatırlatan tespitlerini grup toplantılarındaki konuşmalarından okudum. 
Bu önemli sorunu anlamak ve farkında olup çözüm üretmek yerine, vatandaşa, piyasalara, hülasa bütün önemli konulara kulaklarını kapatmış ve milletinden kopmuş bir iktidarla karşı karşıyayız. 

Dahası toplumun güvenini ve moralini yerle bir eden hamlelerine devam eden bir iktidar ve aparatları var.
-Diploma iptali,
-Kumpas davaları ve İBB operasyonları,
-CHP’ye yönelik yargı operasyonları,
-Hapse atılan siyasiler, genel başkanlar, medya mensupları,
-Kapatılan, cezalandırılan medya,
-Baskı ve tehdit altındaki muhalefet…
Tüm bunlar ülkemizin güvenilirliğini, itibarını yerle bir ederken yatırımcıyı da arkasına bakmadan kaçırıyor. 

Türkiye’nin itibarını bir fotoğraf karesine sıkıştırmış iktidar acizliğini yaşıyoruz. 
Biz, ülkemizin geleceğini tasarlarken şu ilkelerin vazgeçilmez olduğunu görüyoruz.  
İtibarlı bir dış politika, vizyoner ve sıçrayarak kalkınan bir Türkiye, çalışan ve üreten bir ekonomi. Adil paylaşımı esas alan bir düzen, hukukun üstünlüğü ve güçler ayrılığı ilkesine dayanan bağımsız bir yargı sistemi.

Amacımız, ülkemizi her alanda dibe sürükleyen mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kurtulmaktır.
Gençlerimizi umutla, çocuklarımızı güvenle geleceğe hazırlayan demokratik ve güçlü bir parlamenter sistemi hedefliyoruz.
Hedefimize milletimizin desteğiyle ulaşacağız. 
Çünkü millet böyle istiyor."
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