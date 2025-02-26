Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu, Nedim Şener'e karşı harekete geçiyor /26 Şubat 2025 12:22

İmamoğlu, Nedim Şener'e karşı harekete geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptalinin istendiğini öne süren yazısı nedeniyle Hürriyet yazarı Nedim Şener hakkında hukuki haklarını kullanacaklarını duyurdu.

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İktidara yakın Sabah gazetesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi" haberi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayı yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderdiği yazıda, üniversitenin İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülen yatay geçiş işlemleriyle ilgili inceleme talep etti.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da konu üzerine bir açıklama yaptı. Ongun, Başsavcılığın İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptalini istediği iddiasının doğru olmadığını, savcılığın üniversiteden konuyla ilgili belgeleri talep ettiğini belirtti.

'NEDİM ŞENER' ADIMI

Ongun, ayrıca konuyla ilgili olarak iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Nedim Şener'in bugünkü yazısını işaret edip "Yalan haberin çıkış kaynağı bu kişinin bugünkü köşe yazısı. Başsavcılığın da yalanladığı bu şahısla ve benzerleriyle ilgili olarak, kamuoyunu alenen yanıltmaya dönük yazılar ve yargıya müdahaleye dönük faaliyetler nedeniyle hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat da söz konusu haberlerle ilgili açıklama yaparak, "İstanbul Cumhuriyet Savcılığının Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali için müzekkere yazdığı iddiası doğru olmayıp 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' kapsamında değerlendirilebilecek bu iddiaya ve adli makamları gerçek dışı bir şekilde zan altında bırakan girişimlere karşı hukuki haklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.


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