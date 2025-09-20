Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu’nu ziyaret eden Mansur Yavaş’tan açıklama: Suçlamalar siyasi /20 Eylül 2025 22:10

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Silivri ziyareti sonrası açıklama yaptı. “Ahmak davası” kararına ilişkin konuşan Yavaş, “Kararın hukuki değil siyasi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. İmamoğlu’na siyasi yasak getiren “Ahmak davası” kararına ilişkin konuşan Mansur Yavaş, “Kararın hukuki değil siyasi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Yavaş, “Ekrem Bey’le ahmak konusunu da konuştuk. Yargıtay kararı söz konusu. En son kararı Yargıtay verecek. Yargıtay’da da şimdiye kadar hangi kelimelerin suç olup olmadığı değerlendirilecektir. Beraatını bekliyoruz” dedi.

Yavaş, “Başta Zeydan Karalar ve İmamoğlu olmak üzere daha önce ziyaret imkanı bulamadığım ilçe belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Onlardan bilgiler aldık. Ekrem Bey’le ahmak konusunu da konuştuk. Yargıtay kararı söz konusu. En son kararı Yargıtay verecek. Yargıtay’da da şimdiye kadar hangi kelimelerin suç olup olmadığı değerlendirilecektir. Beraatını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yavaş, “Bizler de belediye başkanıyız. Yaptığımız görevle ilgili inanılmaz hakaretlere maruz kalıyoruz. Şimdiye kadar bize hakaret edenlere dava açılmadı. İnşallah beraatle sonuçlanacağını düşünüyoruz. Moralleri çok iyi, dayanışma içindeler.” ifadesini kullandı.
