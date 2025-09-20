İmamoğlu’nu ziyaret eden Mansur Yavaş’tan açıklama: Suçlamalar siyasi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. İmamoğlu’na siyasi yasak getiren “Ahmak davası” kararına ilişkin konuşan Mansur Yavaş, “Kararın hukuki değil siyasi olduğunu düşünüyoruz” dedi.



Yavaş, “Başta Zeydan Karalar ve İmamoğlu olmak üzere daha önce ziyaret imkanı bulamadığım ilçe belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Onlardan bilgiler aldık. Ekrem Bey’le ahmak konusunu da konuştuk. Yargıtay kararı söz konusu. En son kararı Yargıtay verecek. Yargıtay’da da şimdiye kadar hangi kelimelerin suç olup olmadığı değerlendirilecektir. Beraatını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.



Yavaş, “Bizler de belediye başkanıyız. Yaptığımız görevle ilgili inanılmaz hakaretlere maruz kalıyoruz. Şimdiye kadar bize hakaret edenlere dava açılmadı. İnşallah beraatle sonuçlanacağını düşünüyoruz. Moralleri çok iyi, dayanışma içindeler.” ifadesini kullandı.