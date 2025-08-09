İmamoğlu’nun beraat etmesi yönünde oy kullanan hakime pasif görev

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın kararında beraat şerhi düşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimi Mehmet Can Kozan İstanbul 45. İş Mahkemesi hakimliğine atandı.



T24’tan Can Öztürk’ün haberine göre, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından yargılandığı davada 16 Temmuz’da karar çıktı. İmamoğlu, hedef gösterme iddiasından beraat ederken “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından hapis cezası aldı. Mahkeme heyetinde bir üye İmamoğlu’nun bütün suçlamalardan beraat etmesi yönünde oy kullandı.



Dava kararında İmamoğlu’nun tüm suçlamalardan beraat etmesi yönünde oy kullanan 14. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimi Mehmet Can Kozan görevinden alınarak İstanbul 45. İş Mahkemesi hakimliğine atandı.