İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına da erişim engeli
13 Kasım 2025 17:13

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına da erişim engeli

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı hakkında da erişim engeli kararı verildi.

SHABER3.COM

Silivri Cezaevi’nde bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı hakkında da erişim engeli kararı verildi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin Engelli Web oluşumunun belirttiğine göre erişim engeli kararı henüz uygulanmadı.

Engelli Web’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. X platformu hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.”


