İmamoğlu'nun diploma duruşmasından ses kaydı paylaşanlar gözaltına alındı /09 Aralık 2025 14:54

İmamoğlu’nun diploma duruşmasından ses kaydı paylaşanlar gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasındaki ses kaydı paylaşımı üzerine sabaha karşı operasyon düzenlendi.

Dün (8 Aralık), Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülen İmamoğlu’nun üniversite diploması davasının üçüncü duruşmasında yeniden erteleme kararı çıktı. Duruşmanın ardından sosyal medyada paylaşılan ses kayıtları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve TCK 286 (Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alma) kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, duruşma sırasında hukuka aykırı biçimde ses kaydı alındığının tespit edildiğini belirterek kayıt yapan ve paylaşan kişiler hakkında Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından re’sen işlem başlatıldığını duyurdu.

ŞAİR OĞULCAN KÜTÜK DE GÖZALTINDA
Soruşturmanın duyurulmasının ardından gece boyunca özellikle X platformunda “gözaltına alınıyorum” ifadeli paylaşımlar yapıldı. Sabaha karşı 04.00 civarında birçok kişinin evine baskın düzenlendi.

Gözaltına alınanlar arasında, geçen günlerde İlhan Berk Şiir Ödülü’nü alan şair Oğulcan Kütük de bulunuyor. Kütük’ün avukatı Ekrem Sürer, müvekkiline TCK 286  kapsamında işlem yapıldığını söyledi.

RETWEET GEREKÇESİYLE GÖZALTI
Gözaltına alınanlar arasında yer alan bir diğer isim ise X’te “katniss” kullanıcı adıyla bilinen sosyal medya kullanıcısı oldu. Avukat Rojhat Tunç, müvekkilinin yalnızca söz konusu ses kaydını içeren gönderiyi retweet ettiği için (gönderiyi yeniden paylaşma) gözaltına alındığını belirtti.

Tunç, uygulamanın hukuka aykırı olduğunu savunarak, “Gerekçe ne olursa olsun sabah 4’te kapılarımıza dayananlar kaybedecek. Arkadaşımızı serbest bırakın” diyerek çağrıda bulundu.
