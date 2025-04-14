Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettiren isim TÜGVA eğitmeni çıktı /14 Nisan 2025 09:45

İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettiren isim TÜGVA eğitmeni çıktı

İmamoğlu'nun diploma iptali için referans aldığı “komisyon raporunda” imzası bulunan isimlerden Doç. Dr. Yasin Çetin’in TÜGVA’nın eğitmenlerinden olduğu ortaya çıktı.

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Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, gözaltına alınmadan bir gün önce üniversite diplomasının iptal edilmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Üniversitesi’nin, İmamoğlu’nun diploma iptali için referans aldığı “komisyon raporunda” imzası bulunan üç kişiden biri olan akademisyen ve tiyatrocu Doç. Dr. Yasin Çetin’in, iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) mensubu ve eğitmenlerinden olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet’in aktardığına göre; Çetin’in aynı zamanda, çok sayıda AKP’li belediyeye danışmanlık hizmeti verdiği de basına yansımıştı.

DİPLOMA İPTALİNE SUÇ DUYURUSU
Öte yandan Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, diplomayı iptal eden Rektörlük ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Emsal kararların yer aldığı dilekçede, seçme ve seçilme hakkına müdahale ile demokratik düzene zarar verme suçlarından kamu davası açılması talep edildi. Savcılığın, söz konusu evrakı işleme alarak soruşturma aşamasına geçtiği belirtildi.
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