İmamoğlu’nun itirafçısı ‘Cübbeli Ahmet’in akrabası çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’tan bu yana tutuklu. İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün akrabası Mehmet Muhittin Palazoğlu ve Ahmet Palazoğlu da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İki isme de “Rüşvet vermek” ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üte olma” suçlaması yöneltildi. Ahmet Palazoğlu adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 23 Mart’ta Mehmet Muhittin Palazoğlu ise tutuklanmıştı.





Halk TV’den Cengiz Karagöz’ün haberine göre, hakkında tutuklama kararı verilen Mehmet Muhittin Palazoğlu’nun geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildiği ve soruşturmaya ilişkin birçok isim hakkında da çeşitli iddialarda bulunduğu belirtildi.





MAZBATA VERİLMEDİĞİ GÜNLERDE İHALE ALMIŞ





Soruşturmaya ilişkin tartışmalar sürerken Palazoğlu’nun ‘AdStatıon Reklam Organizasyon’ isimli şirketinin aldığı ihaleler dikkat çekti. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu 13 bin 729 farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş ancak Yüksek Seçim Kurulu 6 Mayıs’ta seçimi iptal etmişti. Palazoğlu’nun şirketinin seçimin iptal olduğu ve İmamoğlu’na mazbata verilmediği tarihlerde İBB’den ihale aldığı ortaya çıktı. Şirket 5 Nisan 2019’da İstanbul Spor Etkinlikleri Ve İşlet. Tic. A. Ş.’den 637 bin 404 TL’lik “2019 Yılı Lale Kupası Kadınlar Tenis Turnuvası” organizasyon ihalesini aldı.





SEÇİMDEN 3 GÜN ÖNCE MİLYONLUK İŞ





Şirketin aldığı ihaleler yalnızca bununla sınırlı değil. Şirket 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden 3 gün önce 29 Mart 2019’da 1 milyon 872 bin TL’lik “2019 yılı İstanbul Yarı Maratonu Organizasyon Hizmeti Alımı İşi” ihalesini de aldı. Ayrıca şirket İBB’nin AKP’de olduğu yıllarda toplam sözleşme bedeli 14 milyon 370 bin 786 TL olan 6 ihale aldı.





2019 SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?





İmamoğlu, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde 13 bin 729 oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yüksek Seçim Kurulu 6 Mayıs’ta seçimi iptal etti, 23 Haziran’da yeniden seçim yapılmasına hükmetti. İmamoğlu bu kez 800 bine yakın oy ve 9 puan farkla seçimi kazandı.