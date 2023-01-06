Samanyolu Haber /Gündem / "İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyiz, cehennemin kapılarını açmış olurlar" /06 Ocak 2023 13:57

"İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyiz, cehennemin kapılarını açmış olurlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Dudullu-Bostancı metrosunun açılışında konuştu. Adalet için mücadele ettiklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki metro açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz. Söyledim, bu yola girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar. Bu kadar mert ve erkekçe söylüyorum" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Eğer kainat adalet üzerine inşa edilmişse ve herkes adalet ne zaman gelecek diye bekliyorsa; adaleti sağlamak zorundayız. Aksi halde insanlığımızı kaybederiz. Adalet gibi önemli bir kavramın hakkını vermek zorundayız. Eğer bir kişi kendi beldesine hizmet ediyorsa o kişinin hakkını alacak güç o kişiyi başa getirendir, yani İstanbulludur. Görüşümüz, kimliğimiz ne olursa olsun birlikte mücadele etmek zorundayız. Ekrem İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz. Söyledim, bu yola girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar. Bu kadar mert ve erkekçe söylüyorum.

Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Geldikleri gibi gidecekler. Ama sadece gitmeyecekler, siyasetten emekli edeceğiz onları. Yetkiyi veren de İstanbulludur, yetkiyi alacak da İstanbulludur. Ekrem başkan İstanbul’u dünyanın incisi haline getirecek. Bunu hep beraber yapacağız. Adalet için, hak için, hukuk için mücadele edeceğiz.
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