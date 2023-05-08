Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu’nun Konya mitingini hedef gösteren iki Kızılay yöneticisi görevden alındı /08 Mayıs 2023 21:10

İmamoğlu’nun Konya mitingini hedef gösteren iki Kızılay yöneticisi görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Konya’da düzenleyeceği miting öncesi Kızılay’ın iki yerel yöneticisi sosyal medya üzerinden mitingi ve İmamoğlu'nu hedef gösterdi. Kızılay, bu kişilerin görevden alındıklarını duyurdu.

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BBC'de yer alan habere göre, Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırı için "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" dedi.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün Erzurum'daki olaylara yönelik tweetini alıntılayan Üzülmez, "Yarın Konya'da her şey çok güzel olacak desene, bekliyoruz" mesajını yazdı.

Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı ise İmamoğlu'nun bugün yapacağı Konya mitingi için "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" ifadelerini kullandı. Dağlı, tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

Kızılay ise resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, her iki kişinin de Kızılay faaliyetlerinden el çektirildiğini belirtti.
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