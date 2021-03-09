İmamoğlu’nun o paylaşımı ne anlama geliyor?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki tartışma üzerine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.





“Akşener ile görüşmenin ertesi günü…” başlıklı yazıda, Akşener’in söz konusu paylaşımdan bir gün önce İstanbul’da İmamoğlu ile buluşup uzun bir sohbet yaptığı belirtildi.





Sarıkaya, İmamoğlu’nun bu adımının İYİ Parti’de ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığına zemin yaratmak olarak yorumlandığını söylüyor:





“İYİ Parti’de İmamoğlu’nun bu adımı Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin zemin oluşturma çabası olarak yorumlanıyor…





Nitekim Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu dünkü sohbetimizde ilginç bir yaklaşım gösterdi:





‘Sezer’i de Gül’ü de Erdoğan’ı da Cumhurbaşkanlığına taşıyan milliyetçi destekti. Eğer o dönemde milliyetçiler Ecevit’e destek vermeseydi Sezer seçilemezdi. Meclis’e girmeselerdi Gül Cumhurbaşkanı olamazdı. İttifak desteğini vermeseydi Erdoğan seçilemezdi…’





Peki, CHP nasıl bakıyor?





Konu dün yapılan MYK’da masaya getirilmiş, ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu üzerinde durmak istememiş ve konuyu kapatmış.





Arkadaşlarının da bu konu üzerinde durmaması gerektiği yönünde bir tavır sergilemiş.





Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu tavır sonrası çok konuşmak istemediler ama Belediyelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un şu sözleri meseleye bakışı yansıtıyor:





‘Kadın haklarına ilişkin bir gönderi ve bütün kadın parlamenterleri kapsayan bir davet; eşi organize etmiş. Parlamentoda yan yana oturuyoruz, yakın geçmişe kadar Başkanvekili olarak Buldan’ın yönettiği Genel Kurul’da yasama faaliyetini yürütüyoruz da kadın hakkında mı ayrıştık. Bunun politik duruşu nerede? Haklarını korurken de mi ayrıştıracağız?’





Durumun özeti böyle…”