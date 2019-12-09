İmamoğlu o çatlakların fotoğraflarını gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde Melen Barajı'nın son durumu hakkında bilgi verirken, barajın çatlaklarla dolu fotoğraflarını paylaştı





Geçtiğimiz aylarda Melen Barajı’nı ziyaret etmesine rağmen konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmadığını, İSKİ Genel Müdürü’nü DSİ ile görüştürerek sorunun bir an önce çözülmesi için talimat verdiğini aktaran İmamoğlu, şöyle konuştu:





“Melen Barajı ile ilgili ilk konuşan ‘İstanbul’un 3 aylık suyu kaldı. Ne yapacaksın?’ diyen Sayın Cumhurbaşkanıdır. Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir."





"İnşaatın yığma taş ile yapılması önerildiği halde betonla yapılmasıdır. İSKİ Genel Müdürümüzü DSİ ve Bakanlık ile ilişkilendirilerek projenin düzeltilmesi için 2020’de kaynak ayrılmasını talep ettik.





"Ancak yapım için bütçe tahsis edilmedi. Yapılan barajın parasını İSKİ yani İstanbullular ödüyor.”