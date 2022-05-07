İmamoğlu o fotoğrafla ilgili konuştu: Vız gelir tırıs gider, umurumda değil













İmamoğlu, Karadeniz turu için davet ettiği gazeteciler üzerinden neden eleştiriliyor?













İBB Sözcüsü Ongun: Bu tartışmaları önemsemiyoruz





Nagehan Alçı, eleştirilerle ilgili ne dedi?





Ekrem İmamoğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarının 50. yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen “Tam Bağımsız Türkiye Yolunda Denizlerin Sonsuzluğa Uzanışının 50. Yıl Dönümü Anma Etkinliği’ne” katıldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda tartışma yaratan İBB otobüsündeki fotoğraf hakkında, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı düşündüğünü söyleyen, anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir. Ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdığının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde. Farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil," ifadelerini kullandı.İmamoğlu'nun bu sözleri kendisine yönelik eleştirileri artırdı.İmamoğlu'nun davet ettiği gazeteciler arasında yer alan bazı isimler sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.Anka Haber Ajansı'na konuşan İmamoğlu, “Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın örneğin Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum." dedi.İlerleyen günlerde bunun farklı örneklerinin de görüleceğini söyleyen İmamoğlu şöyle konuştu:"Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi Genel Başkanımla kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim? Nasıl biriyim? Tanısın, anlasın. Kötü yazanlarla daha da ayrı sohbet edeceğim. Ben, ‘Evet muhalifleri’ istiyorum talimatını verdim, arkadaşlarım da onları sırasıyla yerine getirecekler. Yarın ilerleyen günlerde bunun daha da farklı örneklerini görebilirler. Tek şart da tabii benimle konuşmaya cesaretli olanlarla yapacağım"İmamoğlu, merkez medyada kendilerine söz hakkı verilmediğini belirterek, "Şöyle ifade edeyim: Burada ne yapılmak istenmiş; kimse buna bakmıyor mesela. Burada ne istenmiş acaba? Hedef neymiş? Ekrem İmamoğlu'nun hedefi belli. Ekrem İmamoğlu’nun sesini İstanbul halkı adına herkese duyurmak” diye konuştu.Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna iktidara yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'yı davet etmesi pek çok muhalif ismin sert tepkisine neden oldu.Fotoğrafı paylaşanlar, İmamoğlu'nu "mevcut düzenin devamını" çağrıştıran eylemleri sürdürmekle eleştiriyor.Çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve gazeteci fotoğrafı eleştirdi. Metin Uca, "Bu fotoğrafta olması gerektiği gibi, farklı dünya görüşlerinden gazeteciler yer alıyor. Ancak, Kabataş yalancısı ve tetikçi sayın Nagehan Alçı’nın gazeteciler arasında yeralmasını sayın @ekrem_imamoglu'nun unutkanlığına mı sayın Alçı’nın utanmazlığına mı bağlamalıyız kararsızım" dedi.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Neden Mansur Yavaş? Çünkü Türkiye'nin ikinci bir Erdoğan'a ihtiyacı yok. Kumpas davalarının psikolojik harp elemanları ile yürüyenler Türkiye'yi politik cehennemden çıkaramaz. Diyarbakır'da ayrı İstanbul'da ayrı konuşan çatal dille ülkemiz krizi aşamaz. Şovmene değil, liyakate gerek var" diyerek geziye bazı gazetecilerin davet edilmesine tepki gösterdi.Fazıl Say, "10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?" ifadelerini kullandı.Kamuoyunda tartışılan fotoğraf hakkında konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, Fox TV'ye yaptığı açıklamada "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" dedi. Ongun'un bu sözleri de bazı isimlerce eleştirildi.Ongun, geziye Hande Fırat'ı da davet ettiğini belirterek, "Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz." dedi.Köşe yazısında eleştirilere değinen Alçı, lüzumsuz yere haber haline getirildiğini savunuyor.Gazeteciliğin gereği olarak davet edildiği geziye katıldığını belirten Alçı, şu ifadeleri kullandı:"Ancak bu yazıya başlarken haber peşinde koşmaktan heyecan duyan bir gazeteci olarak lüzumsuz yere bizzat beni haber haline getiren, yüzüme gülen sonra da gizli çekim tezgahıyla alicengiz oyunu yapmayı marifet sayan meslektaşlarıma sitemimi de ifade edeyim. Ernesto Guevara mevzusunu, o gizli çekimli ve danışıklı dövüşlü, nezaketten uzak dondurmacı kumpasını ayrıca yazacağım.""Bir gazeteci olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın seyahatine davet edildiğimde elbette kabul ederim. Bu gazeteciliğin bir gereğidir. Bu davete icabet ettiğim için bana ya da bu daveti yaptığı için Sayın Ekrem İmamoğlu’na hakaret edenler Ortadoğulu kabileci kafa yapısına sahip olduklarını kanıtladılar."