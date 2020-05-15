Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu o listede kendine yer bulamadı /15 Mayıs 2020 00:28

İmamoğlu o listede kendine yer bulamadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ‘En başarılı büyükşehir belediye başkanları’ anketinde listeye giremediği ifade edildi.

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ORC’nin ‘En başarılı büyükşehir belediye başkanları’ anketinde İBB Başkanı İmamoğlu, listeye giremedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş beşinci, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise listede 9. sırada yer aldı.

ORC Araştırma Şirketi ‘en başarılı’ büyükşehir belediye başkanlarının anket sonuçlarını paylaştı. , Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in birinci sırada yer aldığı listeye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu giremedi.

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Anket sonuçlarına göre, son 1 yılın en başarılı belediye başkanı yüzde 62.7 ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu. ?İkinci sırada yüzde 60.6 puanla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, üçüncü sırada ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yüzde 58.1 puanla yer aldı.

ANKETTE YAVAŞ 5, SOYER 9. OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 56.3’le beşinci olurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yüzde 53.3 puanla 9. oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ilk 10 ismin yer aldığı listeye giremedi. Son 1 yılın en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları sıralamasında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse birinci oldu.
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