İmamoğlu önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi!

Bu kararı alan kimdir; başsavcılık. Yani iddia makamı. Peki buna yetkisi var mı; hayır. Görünen o ki İstanbul Başsavcılığı kendisini mahkeme yerine koyarak karar alıyor ve alınan bu hukuksuz kararlar hukuksuz emre dönüştürülüyor.





TBMM Genel Kurulu'nda CHP grubu tarafından, İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için verilen poster afiş yasağının araştırılması önerisi, AKP ve MHP grubu tarafından reddedildi.Önerinin gerekçesini açıklamak üzere kürsüye çıkan CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, 'Free İmamoğlu' pankartını kürsüye astı. Uzun, konuşmasında şunları söyledi:*Ülkemiz demokrasisinde darbe dönemlerinde dahi görülmemiş bir hukuksuzluk yaşanıyor. Anayasamız ile güvence altına alınmış temel haklar adeta görmezden geliniyor, kişiler bu haklarından yoksun bırakılarak var olan anayasa hükümleri yok sayılıyor.Çağrıldıklarında derhal ifade vermeye gidecek olan belediye başkanlarımız, anayasamızın 'kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan muameleye tabi tutulamaz' hükmüne rağmen evlerine yapılan şafak operasyonlarıyla ailesinin, çocuklarının yanında gözaltına alınıyor.Basın eliyle ibretlik senaryo yazılıp uygulanıyor. Haberleşme hürriyeti sınırlanıyor, sosyal medya hesaplarına kısıtlama getiriliyor. Düşünceyi yayma özgürlüğü ortadan kaldırılıyor adeta düşüncenin önüne set çekiliyor.Basın susturulmak, susmayanlar hapsedilmek isteniyor. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımızı kullanabilmek için iktidarca kurulan barikatları devirip geçmek zorunda kalıyoruz. 'Suçlu hükmen sabit oluncaya kadar suçlu değildir' şeklindeki masumiyet karinesi 'sen suçlusun, suçsuzluğunu hadi ispat et bakalım' denilerek adeta mahkumiyet karinesine dönüştürülmüş durumda.İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasın diye iktidar elinden geleni ardında koymaksızın yapıyor. Önce diploması hile ile elinden alınıyor sonrasında uydurma bir dosya ve gizli tanık yalanlarıyla Silivri cezaevine gönderiliyor.Bu yetmemiş olacak ki kendisine adete düşman hukuku uygulanarak X hesabına erişim engeli getiriliyor, ziyaretçileri yasaklanıyor, afişleri ve fotoğrafları yasaklanıyor."BUNA YETKİSİ VAR MI?"Alınan bu kararlar iktidarın Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar korktuğunun kanıtı, soruşturmanın içinin ne denli boş olduğunun ispatı, yargı eliyle yapılan siyasi müdahalelerin tescili niteliğindedir. Ne yazık ki son günlerde Ekrem İmamoğlu ve diğer tutsak belediye başkanlarımıza ait afiş ve pankartları toplatılmasına dair alınan kararın polis zoruyla uygulanmaya başlandığı da görüldü.Öneri üzerine söz alan AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, pankartı göstererek, "Şuna bir anlam vermek lazım. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada 'Free İmamoğlu' yazmanız ne kadar doğru? Burada içeriye mi dışarıya mı mesaj veriyorsunuz? Cumhuriyet Başsavcılığımız devam eden tutukluluk sürecinde asılan pankartlarla ilgili bir karar verince hemen sağında solunda bir şeyler arıyorsunuz. Hani her şey şeffaf olacaktı? Siz çorba içerken kameraları bantlarsınız ama hepsini bantlayamamışsınız" sözleri üzerine tartışma yaşandı.Çopuroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engeline ilişkin ise, "Vatandaş bize ne diyor biliyor musunuz; 'bu kişi içeride değil mi nasıl tweet atıyor' diyor" ifadelerini kullandı.Söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise şunları söyledi:İçinde biraz mantık, vicdan ve hukuk olan bir tartışma yürütmeye çalışıyoruz. Ekrem İmamoğlu sadece tutuklu, hükümlü değil. Bütün kişilik haklarına haiz. Sadece kişi özgürlüğü hakkı yok. O da sizin hukuksuz uygulamalarınızdan dolayı. Savcılığın yazısı o kadar gülünç ki; Savcılık Emniyet Müdürlüğü'ne yazıyor, yapamaz.Böyle bir yetkisi yok. Yapsa yapsa Valilik yapar. Kanuna bakıyorsunuz 'kışkırtmak' diyor. Ekrem İmamoğlu'nun resmini görünce niye kışkırasınız ki? Niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz ki? Ekrem İmamoğlu seçilmiş belediye başkanı, resimleri de her yerde olur elbette. Alışacaksınız buna.Vatandaş sorabilir. Vatandaşa şunu söyleyeceksiniz; cezaevinde olan bir kişinin elbette düşüncelerini ifade etme hakkı vardır.Bu görüşleri avukatıyla ya da görüştüğü kişilerle aktarabilir, mektup yazabilir. Sizin köleniz mi İmamoğlu? Cezaevine koydunuz diye bütün kişilik haklarını yok mu sayacaksınız?