İmamoğlu operasyonlarının faturası ağır oldu: Yatırımcı çıkışı 9 milyar doları aştı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik 19 Mart’ta başlatılan operasyonların ardından finansal piyasalarda yaşanan sarsıntıyla birlikte Türk Lirası varlıklardan hızla çıkan yabancı yatırımcılar, geçen hafta hem hisse senedi hem de tahvil tarafında net alım yaptı. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 9 Mayıs haftasında yabancılar 102 milyon dolarlık hisse senedi, 933.74 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Ancak 19 Mart’tan bu yana yabancıların hisse ve tahvildeki toplam net satışı 9.6 milyar dolara ulaştı. Bu alımlar borsanın artık dipte olduğu yorumlarına da sebep oldu.





YABANCILAR MAYISTA HİSSE VE TAHVİLE GERİ DÖNDÜ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Merkez Bankası’nın haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, 9 Mayıs haftasında yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 102 milyon dolarlık hisse senedi ve 933.7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı yaparken, 7.3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı. Bu dönemde, 19 Mart’tan itibaren tahvildeki net çıkış 8 milyar 373 milyon dolara, hissedeki net satış ise 1 milyar 197 milyon dolara ulaştı. Mayıs ayının ilk iki haftasında ise yabancı yatırımcıların hisse senedinde yeniden alıma geçtiği görüldü.





Yabancıların hisse senedi stoku 2 Mayıs haftasında 27 milyar 809,2 milyon dolarken, 9 Mayıs haftasında 28 milyar 375,8 milyon dolara yükseldi. Aynı süreçte DİBS stokları 9 milyar 124 milyon dolardan 10 milyar 109,6 milyon dolara çıktı. ÖST stokları ise 338.6 milyon dolardan 329.8 milyon dolara geriledi.





SWAP HARİÇ NET REZERV ARTIŞA GEÇTİ

Merkez Bankası, 19 Mart’tan bu yana ilk kez 9 Mayıs haftasında döviz alımı yaptı. Bankanın verilerine göre, toplam rezervler bir haftada 5 milyar 811 milyon dolar artarak 144 milyar 343 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri 3 milyar 645 milyon dolar artışla 61 milyar 222 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 2 milyar 166 milyon dolar artarak 83 milyar 121 milyon dolara çıktı. Swap hariç net rezervler ise 2 Mayıs haftasında 13.8 milyar dolar seviyesindeyken, geçen hafta 18.1 milyar dolara ulaştı. Net uluslararası rezervler ise 2 Mayıs’ta 32.8 milyar dolar iken, 9 Mayıs itibarıyla 37.6 milyar dolara çıktı.





KUR KORUMALI MEVDUATLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre, kur korumalı mevduatlarda (KKM) hızlı düşüş devam etti. 2 Mayıs haftasında 25 milyar TL azalan KKM hesapları, 9 Mayıs haftasında 33.8 milyar TL daha gerileyerek 659.7 milyar TL’den 625.9 milyar TL’ye indi. Böylece KKM’nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 2,91 oldu.





Merkez Bankası’nın verilerine göre yurtiçindeki döviz mevduatlarında da azalma görüldü. Parite etkisinden arındırılmış veriler, 9 Mayıs haftasında döviz mevduatlarının 711 milyon dolar azaldığını gösterdi. 2 Mayıs haftasında bu düşüş 825 milyon dolar olmuştu. Gerçek kişilerin döviz mevduatı 497 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 214 milyon dolar geriledi.