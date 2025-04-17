İmamoğlu operasyonu faizi de vurdu: Merkez Bankası faizi yükseltti

TCMB, 26 Aralık 2024 tarihinde politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5 seviyesine indirmiş ve böylece 8 ay sabit bırakmasının ardından ilk kez faiz indirimi gerçekleştirmişti. 2025 yılının ilk iki toplantısında ise toplamda 500 baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 46'ya yükselten Merkez Bankası'nın bugünkü kararıyla üst üste yapılan indirim süreci son buldu.





PİYASALARDA DALGALANMA DÖNEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart tarihinde gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte piyasalar alt üst oldu. Bu gelişme ve ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararların yarattığı dalgalanma, Merkez Bankası'nı rezervlerden yaklaşık 45 milyar dolar satışa zorladı.





GECELİK FAİZ YÜKSELTİLDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre döviz kurlarını dengede tutmak için rezerv satışına zorlanan TCMB, 20 Mart'ta takvim dışı bir toplantı düzenleyerek piyasalardaki dalgalanmalara karşı önlem aldı. Bu toplantıda gecelik borç verme faizi yüzde 46'ya yükseltilirken, politika faizi yüzde 42,5'te, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 41'de sabit tutulmuştu





BORSAYA YÖNELİK HAMLELER

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), piyasalardaki dalgalanmaya karşı 25 Nisan 2025'e kadar Borsa İstanbul'da açığa satışları yasakladı. Ayrıca halka açık şirketlerin pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamına dair kararlar aldı. SPK, Borsa İstanbul'daki emir/işlem oranını da düşürdü. Tüm bu gelişmeler sonucunda Merkez Bankası'nın politika faizi kararını yükseltmek zorunda kaldı.