Samanyolu Haber /Ekonomi / İmamoğlu operasyonunun faturası vatandaşa kesildi: Yapılacak zamma bile zam yaptılar /24 Mart 2025 17:34

İmamoğlu operasyonunun faturası vatandaşa kesildi: Yapılacak zamma bile zam yaptılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla birlikte dolarda yaşanan hareketlilik birçok sektörde yankı buldu. Akaryakıtta beklenen zam henüz tabelalara yansımadan daha da yükseltildi. Yarın benzine, çarşamba motorine, perşembe otogaza zam bekleniyor.

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İBB soruşturmasıyla birlikte dolarda yaşanan hareketlik gündelik hayata yansımaya başladı. Akaryakıtta geçtiğimiz haftadan beri beklenen zammın henüz pompaya yansımadan daha da yükseltildiği öğrenildi. Sektör kaynakları salı günü benzine, çarşamba günü motorine, perşembe günü de otogaza zam yapılacağını belirtirken, beklenen zam tutarları araç sahiplerini üzdü.

SALI, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE... SIRAYLA ZAM VAR

Salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam bekleniyor. Çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL artış öngörülüyor. Perşembe günü LPG (otogaz) fiyatlarına 65 kuruşluk bir zam yapılacağı belirtiliyor.

ZAM HENÜZ GELMEDEN ZAMLANDI

Benzin fiyatlarında 1.30 TL’lik artış beklenirken, haftanın son işlem gününde yaşanan kur artışları zam tutarını litre başına 1.52 TL’ye taşıdı. Çarşamba günü motorinin litre fiyatına 1.10 TL’lik artış beklenirken, perşembe günü de otogaza gelmesi beklenen 65 kuruşluk zam tutarı 70 kuruşa çıktı.

Zamlarla birlikte benzin fiyatının İstanbul’da ortalama 46.75 TL’ye, motorin fiyatının 46.51 TL’ye, otogaz fiyatının ise 27.29 TL’ye çıkması bekleniyor.
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