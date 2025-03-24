İmamoğlu operasyonunun faturası vatandaşa kesildi: Yapılacak zamma bile zam yaptılar





ZAM HENÜZ GELMEDEN ZAMLANDI

İBB soruşturmasıyla birlikte dolarda yaşanan hareketlik gündelik hayata yansımaya başladı. Akaryakıtta geçtiğimiz haftadan beri beklenen zammın henüz pompaya yansımadan daha da yükseltildiği öğrenildi. Sektör kaynakları salı günü benzine, çarşamba günü motorine, perşembe günü de otogaza zam yapılacağını belirtirken, beklenen zam tutarları araç sahiplerini üzdü.Salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam bekleniyor. Çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL artış öngörülüyor. Perşembe günü LPG (otogaz) fiyatlarına 65 kuruşluk bir zam yapılacağı belirtiliyor.Benzin fiyatlarında 1.30 TL’lik artış beklenirken, haftanın son işlem gününde yaşanan kur artışları zam tutarını litre başına 1.52 TL’ye taşıdı. Çarşamba günü motorinin litre fiyatına 1.10 TL’lik artış beklenirken, perşembe günü de otogaza gelmesi beklenen 65 kuruşluk zam tutarı 70 kuruşa çıktı.Zamlarla birlikte benzin fiyatının İstanbul’da ortalama 46.75 TL’ye, motorin fiyatının 46.51 TL’ye, otogaz fiyatının ise 27.29 TL’ye çıkması bekleniyor.