Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu "öyle bir çalışan yanımda duramaz" demişti /04 Şubat 2020 16:00

İmamoğlu "öyle bir çalışan yanımda duramaz" demişti

"Kadın çalışanlara hakaret ettiği" iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında inceleme başlatıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Meslek Edindirme Kursları (İSMEK) bölge sorumlusu bazı kadın görevlilerine hakaret ettiği yönündeki haberler üzerine inceleme başlatıldı. 

Şişli'nin kendisi hakkında inceleme talebini onaylayan Genel Sekreter Yavuz Erkut, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na "olur" yazısı yollayarak, gerekli incelemenin biran önce yapılmasını, gerekirse soruşturma açılıp sonucun bildirilmesini talep etti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Yeşim Meltem Şişli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Şişli hakkında hükümete yayın yayın organlarında dile getirilen iddialar hakkında kurum içinde inceleme başlatıldığını kaydetmişti.

HAKARET İDDİALARI İNCELENECEK

Genel Sekreter Erkut’un "olur" yazısında şöyle denildi: “İBB Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Yeşim Meltem Şişli’nin dilekçesinde, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, kendisi ve yürütmekte olduğu görev ve makama yönelik ileri sürülen iddia ve isnatlara ilişkin olarak; konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve açıklığa kavuşturulması, hukuki haklarının kullanımına ilişkin olarak inceleme talebinde bulunulmuştur."

Yazıda, "Konunun incelenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması için müfettiş görevlendirilmesini ve düzenlenecek raporun başkanlık makamına sunulmasını rica ederim.” ifadeleri kullanıldı.
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