İmamoğlu: Parayı verenden taraf yargı vicdanları yaralıyor

Bu sabah Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 44 kişi İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar tutuklu İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve firari Emrah Bağdatlı’yla, Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karışmakla suçlanıyor.



Gözaltıları ‘intikam operasyonlarının sürdürülmesi’ diye niteleyen İmamoğlu’nun X’ten açıklaması şöyle:

”Son dönemde yaşananlardan bağımsız değildir”



“Adalet Bakanı’na sesleniyorum: TUZ KOKTU! Milletimize ‘yargı bağımsızdır’ masalını anlatmayın.



Yargının siyasete bağımlı hâle gelmesi, sadece adaleti değil, milletimizin ve devletimizin geleceğini de tehlikeye atıyor. Ne yazık ki parasını verene taraf olan yargı, vicdanları yaralıyor, halkın adalet duygusunu incitiyor.