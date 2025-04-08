Samanyolu Haber/Gündem/'İmamoğlu' protestolarına bir iddianame daha! 90 kişiye daha hapis istemi/08 Nisan 2025 16:32
'İmamoğlu' protestolarına bir iddianame daha! 90 kişiye daha hapis istemi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle 90 kişi hakkında daha 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 139 kişi hakkında daha iddianame hazırlanmış ve 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.