Samanyolu Haber /Gündem / 'İmamoğlu' protestolarına bir iddianame daha! 90 kişiye daha hapis istemi /08 Nisan 2025 16:32

'İmamoğlu' protestolarına bir iddianame daha! 90 kişiye daha hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle 90 kişi hakkında daha 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 139 kişi hakkında daha iddianame hazırlanmış ve 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

SHABER3.COM

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'İmamoğlu' protestolarına bir iddianame daha! 90 kişiye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:41:17