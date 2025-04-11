İmamoğlu protestolarına katılan belediye başkanı ve ailesi ifadeye çağrıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'İmamoğlu eylemlerine katıldığı için' Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu.





X hesabından açıklama yapan Başarır, "Utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar; faşist, cuntacı ve dikta yönetimle karşı karşıya ülkemiz! Zonguldak Belediye başkanımız; cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşın tüm ülkenin ortaya koyduğu eylemlere katıldığı için, savcılık ifadeye çağırdı. Yırtıp atıyoruz bu soruşturmaları!" ifadelerini kullandı.





EŞİ VE ÇOCUKLARI DA İFADEYE ÇAĞRILMIŞ!

Başarır'ın paylaşımının ardından Halk TV'ye bağlanan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, bir süre önce de eşi ve çocuklarının ifadeye çağrıldığını açıkladı.





Erdem, "Bir süre önce eşim ve çocuklarım da çağrılmıştı. Onlar ifadelerini verdiler, ben de çağrılacağımı biliyordum. Yarın gidip ifademi vereceğim. Gerekçesi malum, kamuoyu biliyor. Yürümekte, protesto etmekte en doğal anayasal hakkımı kullanıyorum. Zannediyorum bu sebeple ifadeye çağrılıyorum. Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi partimiz miting düzenledi, bir belediye başkanı olarak katılmak durumundayım. Mevkidaşımıza sahip çıkacağız, bundan daha doğal bir şey yok. Bütün partiler hepsi organize oldu ve protesto yürüyüş gerçekleştirildi. Eyleme gidenlerden de biri bendim. Hiçbir taşkınlık, anarşizm anlamında söylüyorum bir vaka olmadı. Ne polisle çatıştık ne de devletimize karşı herhangi bir söylemde bulunduk.





Pankart taşıdınız mı, nasıl sloganlar atıldı, sosyal medya üzerinden herhangi bir çağrı yaptınız gibi muhtemelen eşim ve çocuklara bunları sordular, yarın da muhtemelen bana da bunları soracaklar" şeklinde konuştu.