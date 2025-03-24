İmamoğlu protestolarına şafak operasyonları: Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto edenlere yönelik sabahın erken saatlerinde ev baskınları düzenlendi. Çok sayıda vatandaş operasyonlarda gözaltına alındı.





Operasyonların “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı hareket” gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi.





GAZETECİLER GÖZALTINDA

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İstanbul'da gözaltına alınanlar arasında gazeteciler de yer aldı. Gazeteci Zeynep Kuray, foto-muhabir Bülent Kılıç ve Yasin Akgül'ün de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği belirtildi.





NOW TV muhabiri Ali Onur Tosun ve İBB foto-muhabiri Kurtuluş Sarı da gözaltına alınanlar arasında.





İL BAŞKANI ALINDI

Türkiye Komünist Partisi sosyal medya hesabından İstanbul İl Başkanı'nın gözaltına alındığı açıklandı. Açıklamada, "TKP’nin Saraçhane’deki gösteriye katılımı gerekçe gösterilerek TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ve Parti Meclisi üyesi Arda Hacıyusufoğlu ile 3 parti üyemiz evlerinden gözaltına alındılar" denildi.





SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen de sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.