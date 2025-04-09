Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu protestolarında 819 kişiye dava açıldı /09 Nisan 2025 09:37

İmamoğlu protestolarında 819 kişiye dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalara karşı düzenlenen eylemlerle ilgili toplam 20 soruşturma açıldığını ve 819 kişiye kamu davası açıldığını açıkladı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını eleştirmek için gösteri ve eylemlere 278'i tutuklu 819 şüpheli hakkında dava açıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin mali ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili 20 ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Tespit edilen 829 şüpheliden 819'u hakkında asliye ceza mahkemelerine dava açıldığı aktarılan açıklamada, dosyalardaki şüphelilerden 278'inin halihazırda tutuklu olduğu kaydedildi.
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