İmamoğlu protestolarında tutuklananlara 'siyasi yasak' talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alınması sonrası başlayan eylemler, tutuklanmasıyla şiddetlendi.



Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan kalabalıklar günlerce yurdun dört bir yanında protestolar düzenlendi. Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri'nde ise polis müdahalesi ile karşı karşıya kalındı.



Eylemlerde 301 kişi gözaltına alındı ve 25 Mart'ta tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin de yer aldı.



Sanatçılardan siyasetçilere kadar tepkiler peş peşe geldi. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün köşe yazısına göre 25 Mart'ta tutuklanan çoğunluğu öğrenci 139 kişi hakkında iddianame hazırlandı.





Saygı Öztürk, Berkay Gezgin dahil tutuklanan 139 kişi için "siyasi yasak" istendiğini belirtti.





Öztürk'ün yazısından ilgili bölüm şöyle:



"25 Mart'ta tutuklanan 139 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede tamamı hakkında 'siyasi yasak' isteniyor. Bu suçtan ceza verilmesi halinde Berkay Gezgin ve diğer şüpheliler yasaya göre muhtar bile olamayacak, kamuda görev alamayacak."