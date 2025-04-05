Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu protestolarını kaldırmayan Meta'ya ceza /05 Nisan 2025 08:23

İmamoğlu protestolarını kaldırmayan Meta'ya ceza

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı başlatılan protestolara dair içerikleri kaldırmayı reddeden Meta, para cezasına çarptırıldı. Cezanın miktarı açıklanmazken Meta sözcüsü, 'önemli ölçüde' olduğunu vurguladı.

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HalkTV'de yer alan habere göre Meta, Türkiye’de hükümetin talep ettiği içerik kısıtlamalarına uymadığı gerekçesiyle “önemli miktarda” para cezasına çarptırıldı.

Politico'ya konuşan bir Meta sözcüsü "Türk hükümetinin kamu yararına olduğu açık olan içeriklerin kısıtlanmasına yönelik taleplerini geri çevirdik ve bunun sonucunda para cezasına çarptırıldık. Hükümetin online servisleri kapatma tehditleri ciddi ve insanların kendilerini ifade etme hakkı üzerinde ciddi etkisi var" dedi. Sözcü para cezasının ne kadar olduğunu açıklamadı.

BİNLERCE İÇERİĞİN KALDIRILMASI TALEP EDİLMİŞ

Meta, 2024 yılında Türkiye'den toplam 5.677 içerik kaldırma talebi aldığını, bunların 4.199’unun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) geldiğini açıkladı.

Şirket bu taleplerin yalnızca yüzde 40’ına uydu. Meta sözcüsü, “İnternette ifade özgürlüğünün kısıtlanması yönündeki talepler ve platformları kapatma tehditleri, insanların kendini ifade etme özgürlüğü üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor” dedi.

Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) ise protestoların başlamasından bu yana çok sayıda gazeteci ve muhalif isme ait hesabı askıya aldı. Politico'ya göre Musk, kendisini “mutlak ifade özgürlüğü yanlısı” olarak tanımlasa da, platform Türkiye hükümetiyle büyük oranda iş birliği yapıyor.

X, 126 hesabın kapatılması yönündeki bir mahkeme kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığını açıkladı. Ancak bu kararın protestolardan haftalar önce alındığı bilgisi paylaşıldı.
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