Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu resmen açıkladı: Cumhurbaşkanı adayıyım /06 Mart 2025 21:44

İmamoğlu resmen açıkladı: Cumhurbaşkanı adayıyım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum" sözleriyle adaylığını duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin 23 Mart'ta yapacağı ve tek aday olarak gireceği ön seçimle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Sosyal medya hesabından "Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum" notuyla video yayımlayan İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, Sevgili Vatandaşlarım, Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum.

Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye adayım.

Tek derdim, tek hayalim, bu iktidarın yerle bir ettiği devlet yapısının, ekonomiyi, demokrasiyi, hukuku, eğitimi, sağlığı yeniden inşa etmek.

devleti bir avuç insanın değil, milletin çıkarlarının, milletin güvenliğinin bekçisi haline getirmek.

Bunu da ancak hep birlikte başarabiliriz.

Bu bozuk düzeni ancak her aşaması en geniş uzlaşmayla belirlenen, ilkeli, erdemli bir dayanışmayla değiştirebiliriz.

Partimizin gerçekleştireceği ön seçim, ortak aklın, uzlaşma ve dayanışmanın ilk adımıdır.

Ön seçimde ortaya koyacağımız irade Bu bozuk düzeni değiştirmek isteyen Herkese uzatılmış Onurlu güçlü bir dost ile olacak Ön seçimde Partimiz bir kurtarıcı belirlemeyecek Biz 23 Mart'ta Partimizin iradesini ortaya koyacağız Ve bu ülkenin tüm cumhuriyetçilerine Demokratlarına Yurtseverlerine dönüp Kurtuluş yok tek başına!

Haydi hep birlikte görev başına diyeceğiz!

Cumhuriyet Halk Partisi başaracak!

Türkiye kazanacak!"

Milletin hakkı milletin olacak!"
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