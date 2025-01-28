İmamoğlu rest çekti: 'İstanbul’da başlayan kıvılcım milleti aytınlatacak'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Küçükçekmece Çevre Projesi'nin temel atma töreninde konuştu. Ekrem İmamoğlu "İstanbul’da başlayan kıvılcım milleti aydınlatacak. Bugün yapılan her kötülük bizi bu yoldan ayırmayacak" dedi.





"Konuşurken soruşturmaların biri birini kovalıyor" diye vurgulayan İmamoğlu "Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Siyasetin ne olduğunu unuttular. Oturdukları koltuğun vatandaşa ait olduğunu değil şahsi akla dönüştüğünü düşündüler" diyerek iktidarı eleştirdi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:





Ahmet Özer’in ve Rıza Akbolat’ın aramıza katılmasını temenni ediyoruz. Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Bu şehir daha yaşanabilir hale getirmek temel sorumluluğumuz. Her yeni proje ile İstanbul’u daha iyi yere taşıma konusunda kararlıyız.





Sorun varsa çözüm vardır diyerek çıktığım siyasi yolculuğumda hep çözüm arayışında olan bir kişilikle hareket ettim.





'İSTANBUL'DAKİ KIVILCIM MİLLETİ AYDINLATACAK'

İstanbul’da başlayan kıvılcım milleti aydınlatacak. İlk gece söyledim hak yemem hakkımızı yedirmem. Bir avuç insanın aklı değil milletin evlatlarının aklı. Hiç birisinin bir ön yargı ile değil benim yakınım bu ülkenin 86 milyon insanı. Benim en değerli yol arkadaşım. Başarı yanımızdan ayrılmadı ayrılmayacak.





Bugün yapılan her kötülük bizi bu yoldan ayırmayacak. Bu işin yaramadığını gördükleri için taktikleri her gün başka modellere çevriliyor. Konuşurken soruşturmaların biri birini kovalıyor.





'SİYASETİN NE OLDUĞUNU UNUTTULAR'

Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Siyasetin ne olduğunu unuttular. Oturdukları koltuğun vatandaşa ait olduğunu değil şahsi akla dönüştüğünü düşündüler.





Bu vatandaşları bir an önce sandıkla evine yollama zamanı geldi. Bu çok net. Bu ülkenin her evladına, ‘Allah’ın beni mahcup etme’ diye dua ediyorum. Benim yol yürüyüşümün bir bedeli var. Yolumuz açık olsun, hep birlikte bu ülkeyi refaha, adil bir ortamda ekonomik anlamda zenginliğin konuşulduğu bir ortamı var etme konusunda hazır mıyız?





Tek kişilik oyunu sevmeyiz oyunu kalabalık oynarız. Milletle kol kola olmaya hazır mıyız? Tam yol ileri yolumuz açık olsun, hizmetimiz hayırlı olsun sağ olun.