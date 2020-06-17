Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu: Sakın bizi tehdit etmeye kalkmayın /17 Haziran 2020 13:38

İmamoğlu: Sakın bizi tehdit etmeye kalkmayın

5 bin taksi plakasının kiraya verileceğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tehdit mi edildi?

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Haziran’da Fox TV'de katıldığı canlı yayında, şehir içi ulaşımın temel unsurlarından taksiler için yeni bir uygulama başlatacaklarını duyurmuştu. 

İstanbul’a 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını vurgulayan İmamoğlu, “Prensipleri var; elbise tek tip olacak, 3 vardiya çalışacak. Herkes istediği gibi hareket edemeyecek. Elektronik sistemle donatıyoruz bu 5 bin taksiyi. QR koduyla, İstanbulkart ile beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.  

"Hem taksi eksiğini gidereceğiz hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız." diyen İmamoğlu, "Bir nevi İstanbul’a özgü taksi üretimine de start vermiş olacağız bu çalışmayla. Bizim burada koruyacağımız alan, İstanbullu olacak.” demişti.

“BAĞCILAR OTO GALERİSİ'NDEKİ BİRKAÇ TAKSİ GALERİCİSİ KARAR MERCİİ DEĞİL”

İmamoğlu, bazı çevrelerden “tehditvari” açıklamalar gelmesi üzerine bugün kararlılık mesajı verdi. 

"Biz esnafımızla, esnafımızın gerçek temsilcileri ile odayla oturup bunları tartışacağız, konuşacağız." diyen İmamoğlu, "Ancak hiç kimse sadece ve sadece kendini çıkarı üzerinden hareketle bizi kısıtlamaya kalkmasın. İstanbul halkının taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi’ndeki birkaç taksi galericisi değildir. Bunu bir kere altını çizelim. Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye kalkmasınlar.” dedi.

İstanbullunun konforlu taksi kullanma hakkı konusunda hassas davranacaklarını vurgulayan İmamoğlu, "Plaka fiyatları ile geçim sağlayan rantçılara bu çalışmayı feda etmeyiz, ettirmeyiz. Kanunların bize verdiği her yetki kullanmaktan imtina etmeyiz. Yeni sistemde herkesin çalışma ve kiralama şartları da iyileşecek.” diye konuştu.

TAKSİCİLERDEN TEHDİT

İmamoğlu'nun 5 bin taksiyi kiraya vereceklerini açıklamasının akabinde taksi plaka fiyatları düştü. Cuma gününden önce 2 milyon 200 bin TL civarında olan plaka fiyatları bu hafta 2 milyon TL civarına indi. 

Bağcılar Oto Center'da galericiler taksi piyasasında bir kargaşa yaşandığını iddia etti. Taksiciler, “Esnaf eski esnaf değil. Anında İstanbul’u kilitler.” açıklaması yaptı.

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