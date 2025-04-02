Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu sansürünü kabul etmeyen Facebook'a AKP ceza kesti /02 Nisan 2025 12:20

İmamoğlu sansürünü kabul etmeyen Facebook'a AKP ceza kesti

Türkiye'nin Facebook'tan İmamoğlu protestolarına ilişkin paylaşımları sınırlamasını istediği iddia edildi. Facebook bu talebi geri çevirince ise Meta'ya büyük bir para cezası verildi. İşte ayrıntılar...

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Meta, İmamoğlu protestoları ile bağlantılı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirmediği için "yüklü miktarda" para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

"YÜKLÜ MİKTARDA PARA CEZASI..."
Facebook'un bağlı olduğu sosyal medya şirketi Meta, Ekrem İmamoğlu protestoları ile bağlantılı hesapların engellenmesi yönünde hükümetten gelen talebi yerine getirmediği için Türkiye'de "yüklü miktarda" para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Ancak Meta, cezanın miktarı hakkında bilgi vermedi.

Politico'nun haberine göre; Meta sözcüsü dün yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğünün temel bir hak olduğuna ve platformlarımızın dünya genelindeki kullanıcılarımızın bu hakkı kullanabileceği bir yer olması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Hükümetin çevrimiçi iletişimi kısıtlama taleplerinin yanı sıra çevrimiçi hizmetleri kapatma tehditleri ciddi ve insanların kendilerini ifade etme kabiliyeti üzerinde caydırıcı bir etkiye sahip" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?
Mark Zuckerberg'in kurduğu Meta, Facebook'un yanı sıra Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya ve iletişim platformlarını bünyesinde barındırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında X'te de birçok hesaba erişim engellenmişti. 

Elon Musk'un sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında yaklaşık 700 hesaba mahkeme kararıyla erişimin engellenmesine itiraz edeceğini açıklamış ve ifade özgürlüğüne vurgu yapmıştı. ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, bu hesaplara sadece Türkiye'de erişim engeli getirildiğini yazmıştı.

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