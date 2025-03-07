İmamoğlu seçim startını 'resmen' veriyor!

Bu doğrultuda başvuruları alan parti, 116 milletvekilinin imzasını toplayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Mart'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi'nde tek aday olduğunu duyurdu.
DÖRT KENTİ ZİYARET EDECEK
İmamoğlu da adaylığının resmen açıklanmasının ardından seçim çalışmalarını başlatma kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim Buluşması kapsamında İBB Başkanı, bu hafta sonu İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya'yı ziyaret edecek.
İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "CHP başaracak Türkiye kazanacak. Cumhuriyet Halk Partililerimizi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim Buluşmamıza davet ediyorum. Bu hafta sonu İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya'dayız" ifadelerine yer verildi.
İmamoğlu'nun açıklanan programı şu şekilde:
- 8 Mart Cumartesi 13.00 İzmir- 8 Mart Cumartesi 20.30 Kayseri
- 9 Mart Pazar 12.00 Adana
- 9 Mart Pazar 20.30 Antalya