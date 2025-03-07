İmamoğlu seçim startını 'resmen' veriyor!

DÖRT KENTİ ZİYARET EDECEK









- 8 Mart Cumartesi 13.00 İzmir

Türkiye'de henüz kesinleşmiş bir erken seçim olmasa da, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve demokrasiye aykırı uygulamalar, muhalefetten erken seçim çağrıları yükselmesine yol açtı. Bu durum da seçim tartışmalarını siyaset gündemine yerleştirdi. Ana muhalefet partisi CHP de Cumhurbaşkanı adayını, parti içinde yapacağı ön seçimle belirleme kararı aldı.Bu doğrultuda başvuruları alan parti, 116 milletvekilinin imzasını toplayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Mart'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi'nde tek aday olduğunu duyurdu.İmamoğlu da adaylığının resmen açıklanmasının ardından seçim çalışmalarını başlatma kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim Buluşması kapsamında İBB Başkanı, bu hafta sonu İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya'yı ziyaret edecek.İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "CHP başaracak Türkiye kazanacak. Cumhuriyet Halk Partililerimizi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim Buluşmamıza davet ediyorum. Bu hafta sonu İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya'dayız" ifadelerine yer verildi.- 8 Mart Cumartesi 20.30 Kayseri- 9 Mart Pazar 12.00 Adana- 9 Mart Pazar 20.30 Antalya