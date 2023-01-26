Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu, Sinan Ateş’in evini ziyaret edecek /26 Ocak 2023 09:51

İmamoğlu, Sinan Ateş’in evini ziyaret edecek

Ekrem İmamoğlu, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in evini ziyaret edecek.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, geçen hafta sonu Kastamonu ve Karabük’ü ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu cuma günü Bursa’ya gideceğini ve ziyareti sırasında öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in evini ziyaret edeceğini yazdı.

Saymaz, şunları kaydetti:

"İmamoğlu, ilk olarak 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın mezarını ziyaret edecek. Ardından İBB’nin desteğiyle kurulan Gemlik Belediyesi Tarım Laboratuarı’nın açılışını yapacak. Bursa Kapalı Çarşısı’nı gezecek olan İmamoğlu, CHP’li Nilüfer ve Mudanya belediyelerine misafir olacak.

Ardından suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Osmangazi’daki baba evine giderek, taziyede bulunacak."
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