İmamoğlu sokakta sesini güçlükle duyurabildi

Kuzguncuk'ta vatandaşların sevgi vatandaşlara sesini duyurabilmek için sokak saksısının üzerine çıkan İmamoğlu, “Ben, yarın, en geç öbür gün buraya bir heyet yolluyorum. Muhtarımız onlara önderlik yapacak. Bostan dahil, cadde dahil, kaldırım dahil, alt yapı, kanalizasyon dahil tespitleri yapacaklar. Çözüm ve takvimini bana sunacaklar. Sonra ben, kahvenizi içmeye geleceğim” dedi.







İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Fethi Paşa Konağı’ndaki çalışmalarını bitirdikten sonra, kurmaylarıyla birlikte akşam saatlerinde İstanbul’un kendine has mahallelerinden Kuzguncuk’a geldi. İmamoğlu, semtteki incelemelerine Kuzguncuk İskelesi’nden başladı. Kısa bir süre iskelede kalan İmamoğlu, çıkışta kalabalık bir vatandaş topluluğu ile karşılaştı. İmamoğlu’nun semtte olduğunu öğrenen vatandaşların ilgisi zamanla izdihama dönüştü.





İmamoğlu, bu nedenle Kuzguncuk Bostanı’nda yapmak istediği incele gezisini gerçekleştiremedi. Semtteki bir kahvenin önünde Kuzguncuk Mahallesi Muhtarı Ali Faik Kaptan ile bir araya gelen İmamoğlu, bölge sakinlerinden semtin sorunlarını dinledi.





SOKAK SAKSISI ÜZERİNDEN SESLENDİ!





İmamoğlu, mahallelilerden ve muhtardan; kaldırım işgallerinden kanalizasyon sıkıntısına, sokak hayvanlarından Kuzguncuk Bostanı’ndaki problemlere kadar bütün sorunlarla ilgili bilgi aldı. Bu sırada Kuzguncuklular Derneği üyeleri, İmamoğlu’na bostanla ilgili hazırladıkları dosyayı iletti. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, dosyayı İmamoğlu’ndan teslim aldı. Kalabalığa sesini duyurmak için sokak saksının üzerine çıkan İmamoğlu, alkışlar eşliğinde, “Konuşmak için çıkmadım. Gezmeye geldim ama oldukça kalabalığız. Ben, yarın, en geç öbür gün buraya bir heyet yolluyorum. Muhtarımız onlara önderlik yapacak. Derneğimiz ve diğer yetkili arkadaşlar katılsınlar. Bostan dahil, cadde dahil, kaldırım dahil, alt yapı, kanalizasyon dahil tespitleri yapacaklar. Çözüm ve takvimini bana sunacaklar. Sonra ben, kahvenizi içmeye geleceğim” şeklinde konuştu. İmamoğlu, Kuzguncuk’tan yine vatandaşların yoğun ilgisi altında ayrıldı.