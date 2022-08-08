İmamoğlu: Sonbaharda sayı 10’a çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından vatadaşlara sağlıklı ve ucuz yemek sunmak için uygulamaya geçirilen 'Kent Lokantaları'nın ikincisi Bağcılar'da açıldığı belirtildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) öğrencilerin ve dar gelirli emekçilerin ucuz, sağlıklı yemek yiyebilmesi için uygulamaya geçirdiği Kent Lokantaları’nın ikincisi bugün Bağcılar’da açıldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerinden biri olan kent lokantalarının ilki 17 Haziran’da öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı ve öğrenim gördüğü Çapa’da açılmıştı. 4 çeşit yemeğin 29 TL’den satışa sunulduğu lokantaya öğrenci, işçi ve emekliler yoğun ilgi gösteriyor.Kent Lokantaları’nın ikinci durağı ise bugün yine işçilerin yoğun olarak bulunduğu Bağcılar’da İmamoğlu’nun katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan İmamoğlu, sonbaharda Kent Lokantaları’nın sayısını 10’a çıkartmayı hedeflediklerini söyledi: “Öğrenci, işçi, emekçi dostlarımızın yoğunlukta olduğu alanlarda hizmet vermeye devam edeceğiz. ‘Ekonomi iyi yönetilmiyor bu hükümetin sorunu’ deyip kenara çekilenlerden olmadık, olamayız. Çapa’da açtığımız yerle bir buçuk ayda neredeyse 30 bin insanımıza hizmet etmiş durumdayız. 30 bin kez orada yemek yenmiş. Demek ki bu bir ihtiyaç. Burada da benzer şeyi yakalayacağımızı düşünüyoruz.”