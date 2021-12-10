İmamoğlu Soylu’ya cevap verdi: ‘Bu psikolojisi bozulmuş Bakanla ilgili analiz yapılmalı’

Salı günü bütçe görüşmelerine TBMM’de seri iftiralar sıralayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, İBB Başkanı Ekrem imamoğlu cevap verdi. İmamoğlu, “İBB’de teröristler çalışıyor” diyen Soylu için, “Bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler ve bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş Sayın Bakan’la ilgili bir analiz yapsınlar” dedi.





İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu’nun İBB ile ilgili iddialarına cevap verdi. Bakanın 86 bin İBB çalışanını zan altında bıraktığını söyleyen İmamoğlu, “Yani şimdi ülkede sokakta gezen ya da bir kurumda çalıştığını bildiğiniz 557 terör örgütü üyesi var diyeceksiniz, bekledim ki herhalde gelip onları alacaklar İBB’den. Terör örgütü üyesiyse onlar gelip tutuklayacak değil mi? Yalanı konuş, iftiranı at, köşene çekil” diyerek tepki gösterdi.





Üçüncü doz koronavirüs aşısını olmasının ardından hastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “İBB’ye 33 bin personel alındı. 12 bin kişiye ancak bakıldı. 577 kişinin terör örgütünden kaydı olduğu belirlendi” iddiasına tepki gösterdi.





Bakan Soylu’nun belediyenin 86 bin çalışanını zan altında bıraktığını ifade eden İmamoğlu, “Aslında dün cevap verecektim ama bekledim, niye? Yani şimdi ülkede sokakta gezen ya da bir kurumda çalıştığını bildiğiniz 557 terör örgütü üyesi var diyeceksiniz, bekledim ki herhalde gelip onları alacaklar İBB’den. Terör örgütü üyesiyse onlar gelip tutuklayacak değil mi? Yalanı konuş, iftiranı at, köşene çekil” dedi.





‘YALAN KONUŞ, İFTİRA AT, KÖŞENE ÇEKİL!’





İmamoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:





“TBMM’de konuştuğunu, tavırlarını, gerçekten bilimsel olarak incelenmesi gereken içişleri bakanıyla ilgili bir konuya değinmek istiyorum. ‘İBB’de çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor’ demiş. Yani 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakıyor. Dün aslında cevap verecektim ama bekledim, niye? Yani şimdi ülkede sokakta gezen ya da bir kurumda çalıştığını bildiğiniz 557 terör örgütü üyesi var diyeceksiniz, bekledim ki herhalde gelip onları alacaklar İBB’den. Terör örgütü üyesiyle gelip tutuklayacak değil mi? Yalanı konuş, iftiranı at, köşene çekil.





‘BU PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ BAKANLA İLGİLİ ANALİZ YAPILMALI’





Meclis’teki tutumu, tavrı, ruh hali açısından, buradan çağrı yapıyorum; sağlık kuruluşları gelsinler ve bu psikolojisi bozulmuş bakanla ilgili bir analiz yapsınlar. Türkiye’nin önemli kurumundaki başındaki insanın psikolojisi bu haldeyse bizim kadim kurumumuz, içişleri bakanlığımız tehlike altında demektir.





İBB’de ’45 bin kişi işe alındı’ dendi. Aradan bir ay geçmedi, içişleri bakanı ’33 bin kişi alındı’ dedi. Yalan konuşulduğu ortaya çıktı. 20 bin 958 eleman işe girdi. Bunun içinde de farklı farklı işe giriş modelleri var. Taşeronda çalışan elemanların, 3 bine yakın insan buradan otomatik olarak işe alındı. 45 bin nerede, 33 bin nerede, 20 bin nerede. Yalan konuşuyorlar. Bu sayıyı veren yalan konuşuyor. Az önce attığı iftiralar gibi. Buna karşılık 15 bin çıkış yapıldı. Sadece tarafımızdan yapılan fesih 3 bin 376’dır. 3 bin 17’si zaten kendisi ayrılmış, 3 bin 770’inin zaten emekliliği gelmiş. Yani 15 bin kişiyi işten çıkarıp 20 bin kişiyi almadık.





‘ALLAH MİLLETİMİZİ BÖYLE YÖNETİCİLERDEN KORUSUN’





Ortaya atılan yalan ifadeler, iftiralar, karalamalar karşısında kanunen hakkımı arayacağım. Hukuk önünde hakkımı arayacağım. Şu kötü ve zor günlerde, insanların ekonomik olarak Türkiye’nin en kısa zamanda bu kadar fakirleştiği bir dönemde bir de böyle toplumun ruh halini bozacak tavırları gösteren bir bakanla karşı karşıyayız. Allah milletimizi onun gibi yöneticilerden korusun. İnsanları bölmeye, sokakta yürüyen insanları terörist ilan etmeye devam ediyorlar. Tıbben bu beyefendinin incelenmesi gerek, ülkemize daha fazla zarar vermesin diye.”



