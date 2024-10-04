İmamoğlu' 'söz veriyorum' diyerek açıkladı! İstanbul’daki sokak hayvanları için karar

"Bizler kamu idarecisiyiz. Çözüm bulmak ve hep birlikte vicdanları rahatsız eden ne varsa bu konuda tedbir almakla da yükümlüyüz" diyen İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:





"Bu süreçte tek bir sokak hayvanının bile uyutulmasına asla izin vermeyeceğiz. İBB olarak elimizden gelen tüm imkânları seferber ederek kısırlaştırma, aşılama ve barınma imkanlarını geliştireceğiz ve 16 milyon insanımızın da huzurunu sağlayacağız. İlçe belediyelerini sürece daha fazla dahil ederek sokak hayvanlarının tedavi, korunma ve barınma alanlarını hep birlikte geliştireceğiz. Sokak hayvanları için sürdürülebilir şekilde sahiplendirme ve yaşatma imkanlarını genişleteceğiz."





Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğunun varsayıldığını ifade eden İmamoğlu, mevcut 322 bakımevinin 105 bin kapasiteye sahip olduğunu; kalan 3 milyon 900 bin köpeği barındırmak için yüksek kapasiteli yaklaşık 2 bin bakımevine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde İstanbul'un Sahipsiz Hayvanlar Yol Haritası'na dair toplantı düzenledi. Toplantıda önerdikleri çözüm yollarını aktaran İmamoğlu, sokak hayvanlarını uyutmayacaklarını ilan ederek, "İBB olarak elimizden gelen tüm imkanları seferber ederek kısırlaştırma, aşılama ve barınma imkanlarını geliştireceğiz ve 16 milyon insanımızın da huzurunu sağlayacağız" dedi.Sahipsiz hayvanlara dair yol haritasındaki detayları paylaşan İmamoğlu, barındırma kapasitelerini 40 bine ulaştırmayı, yılda 50 bin, 2028'e kadar toplam 200 bin hayvanı kısırlaştırmayı, yılda 5 bin hayvanı ise sahiplendirmeyi hedeflediklerini anlattı.İBB Hayvanları Koruma Konseyi kuracaklarını belirten İmamoğlu, ekim sonuna kadar faaliyete geçirmeyi planladıkları konseyde; ilgili bakanlıklar, valilik ve il müdürlükleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, veteriner fakülteleri, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, ilçe belediyeleri veterinerlik birimleri, veteriner hekimler odası, sokak hayvanlarıyla ilgili sivil toplum kuruluşları, hayvanseverler, çevre il belediyeleri ve ilgili kurumları, muhtarlıklar, barolar, diğer sivil toplum kuruluşları ve hayvan sahiplerinin yer alacağını dile getirdi.