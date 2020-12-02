Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu suikast haberlerinin ardından ilk kez konuştu /02 Aralık 2020 15:20

İmamoğlu suikast haberlerinin ardından ilk kez konuştu

Suikast hazırlığı haberleri ardından ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ya 23 Kasım'da bir suikast planlandığı ancak girişime uğramadan son anda bu planın önlendiği belirtilmişti. 

İmamoğlu, suikast haberlerinin ardından ilk kez konuştu. 

IŞİD tarafından suikast hazırlığı yapıldığı istihbaratı alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD’da pandemi konusu İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısına geldi. İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, suikast istihbaratı ardından hayatında bir değişiklik olmadığını, kısmi olarak güvenliğin artırıldığını kaydetti.

İBB Başkanı, "Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil. Gereken açıklamayı sözcüm Murat Ongun yaptı" diye konuştu.
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